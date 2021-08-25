Ученые напечатали на 3D-принтере самую дорогую говядину 3 25.08.2021, 20:12

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фото: secretmag.ru

Мясо вагю можно будет выращивать в лабораториях и оно не будет отличаться по вкусу от настоящего.

Коров вагю традиционно выводят в Японии. Элитная порода генетически предрасположена к мраморности — повышенному содержанию внутримышечного жира. Это придает мясу особенный вкус. Однако методы выращивания крупного рогатого скота японцы считают неэкологичными из-за выбросов углекислого газа в атмосферу. Поэтому учёные из Осаки решили воссоздать сложную структуру мышечных волокон настоящего стейка вагю с помощью технологий 3D-печати, передает secretmag.ru.

Сначала исследователи с помощью биопечати изготовили из стволовых клеток отдельные волокна мышц, жир и кровеносные сосуды животного. Затем они расположили эти элементы в трёхмерном формате таким образом, чтобы они повторяли биологическую структуру поперечного среза настоящего мяса. Таким образом им удалось воссоздать стейк.

По словам учёных, если улучшить эту технологию, можно будет создавать мясо с желаемым количеством жира, исходя из вкусовых предпочтений или рекомендаций врачей. Также подобный способ печати можно будет использовать и для других нужд.

В апреле «Секрет» сообщал, что спрос на говядину в России упал до десятилетнего минимума. Люди второй год подряд отказываются от стейков из-за коронавирусного кризиса, заставившего многих сократить расходы. При этом Россия вышла на первое место в мире по экспорту говядины в Китай, обогнав Аргентину, Бразилию и Австралию.

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