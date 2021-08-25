Дефицит бюджета Беларуси за месяц вырос на треть 1 25.08.2021, 20:24

1,926

Страна снова больше тратит, чем зарабатывает.

Дефицит республиканского бюджета в первом полугодии составил 1,561 млрд рублей, сообщает Минфин Беларуси. Страна снова больше тратит, чем зарабатывает. Только за май—июнь мы ушли в минус еще на полмиллиарда рублей.

Властей снова подвел рост расходов (плюс 17,4%) до 14,197 млрд рублей. Почти 60% из этих средств ушло на общегосударственную деятельность.

Примечательно также, что на обслуживание госдолга в январе—июне 2021 года ушло 1,18 млрд рублей. То есть, это только выплата страны по процентам выданных нам кредитов. При этом доходы составили лишь 12,635 млрд, прибавив целых 22% к уровню первого полугодия прошлого года.

При этом основная часть заработанных в бюджет денег снова пришлась на налоги — 10,7 млрд рублей поступлений, что почти на треть больше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что дефицит республиканского бюджета Беларуси в январе—мае был менее 1 млрд рублей (976,4 млн). Выходит, за май—июнь мы ушли в минус еще на полмиллиарда рублей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».