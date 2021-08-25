закрыть
25 августа 2021, среда, 21:17
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Дефицит бюджета Беларуси за месяц вырос на треть

1
  • 25.08.2021, 20:24
  • 1,926
Дефицит бюджета Беларуси за месяц вырос на треть

Страна снова больше тратит, чем зарабатывает.

Дефицит республиканского бюджета в первом полугодии составил 1,561 млрд рублей, сообщает Минфин Беларуси. Страна снова больше тратит, чем зарабатывает. Только за май—июнь мы ушли в минус еще на полмиллиарда рублей.

Властей снова подвел рост расходов (плюс 17,4%) до 14,197 млрд рублей. Почти 60% из этих средств ушло на общегосударственную деятельность.

Примечательно также, что на обслуживание госдолга в январе—июне 2021 года ушло 1,18 млрд рублей. То есть, это только выплата страны по процентам выданных нам кредитов. При этом доходы составили лишь 12,635 млрд, прибавив целых 22% к уровню первого полугодия прошлого года.

При этом основная часть заработанных в бюджет денег снова пришлась на налоги — 10,7 млрд рублей поступлений, что почти на треть больше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что дефицит республиканского бюджета Беларуси в январе—мае был менее 1 млрд рублей (976,4 млн). Выходит, за май—июнь мы ушли в минус еще на полмиллиарда рублей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Убывай!
Убывай! Артем Черников
Коллективная теща для коллективного Валенсы
Коллективная теща для коллективного Валенсы Ирина Халип
Граница на замке, небо на прицеле
Граница на замке, небо на прицеле Владимир Халип
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко Вадим Прокопьев