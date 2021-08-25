В России начали скрывать численность пенсионеров 3 25.08.2021, 20:29

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С чем это связано?

Росстат приостановил публичный доступ к оперативным данным о численности пенсионеров в России.

После того, как статистика показала, что получателей пенсий стало меньше на рекордные 1,2 миллиона человек за год, квартальный показатель числа пенсионеров стал недоступен в базе Единой межведомственой информационно-статистической системы (ЕМИСС), передает finanz.ru.

«Ведомство временно приостановило доступ к показателю», - гласит системное сообщение на сайте fedstat.ru.

«Выполняется обновление показателя», - объясняет Росстат.

Последний раз данные о численности пенсионеров Росстат обновлял меньше месяца назад, и следующее обновление должно было последовать после конца третьего квартала.

По итогам второго квартала пенсионеров в России стало меньше на 243 тысячи человек, в первом квартале - на 379 тысяч, кварталом ранее - на 363 тысячи.

Накопленным итогом с 1 июля 2020 по 1 июля 2021-го численность пенсионеров в России уменьшилась на 1,199 миллиона человек и стала минимальной с 2015 года - 42,355 млн.

С начала 2010х в стране наблюдался непрерывный тренд на увеличение числа получателей пенсий. С 38,4 млн человек в 2008-м году армия «пенсионеров» разрослась до 43,5 млн в 2018-м.

Ответом властей стала пенсионная реформа с постепенным повышением пенсионного возраста с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин.

Первые результаты появились в 2019 году, когда возраст выхода на пенсии увеличился на полгода. Пенсионный фонд назначил 1,25 млн страховых пенсий (на 41% меньше, чем в дореформенном 2018 году) и 287 тысяч пенсий по государственному пенсионному обеспечению (на 9% меньше).

В 2020 году число назначенных страховых пенсий сократилось на 6%, а социальных - на 16%. В 2021 году пенсионный возраст снова поднялся до 56,5 года и у женщин и 61,5 года у мужчин.

С пиковых значений - 43,865 млн человек на 1 января 2019 года - численность пенсионеров за 10 кварталов уменьшилась на 1,51 миллиона человек.

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