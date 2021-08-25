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Зеленский назначил нового представителя Украины при Евросоюзе

  • 25.08.2021, 20:44
Зеленский назначил нового представителя Украины при Евросоюзе
Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua

Ранее он был послом Украины в Нидерландах.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил представителем Украины при Евросоюзе и Европейском Сообществе по атомной энергии Всеволода Ченцова. Об этом сообщается на сайте главы украинского государства.

25 августа Зеленский подписал указ о назначении Ченцова. 6 апреля его уволили с поста посла Украины в Нидерландах.

Предшественником Ченцова был Николай Точицкий, который занимал этот пост с 2016 года. 6 апреля президент уволил его с поста главы представительства Украины при ЕС.

Всеволод Ченцов родился в 1974 году в Дрогобыче Львовской области, работал в посольствах Украины в Турции и Польше, представительстве Украины при ЕС. Был заместителем представителя Украины при ЕС (в 2007—2011 годах) и постпредом Украины при Организации по запрету химического оружия.

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