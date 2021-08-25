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Более тысячи фур ожидают выезда из Беларуси в Литву

  • 25.08.2021, 21:02
Более тысячи фур ожидают выезда из Беларуси в Литву
иллюстрационное фото

Очереди также наблюдается на выезде в Польшу и Латвию.

На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на вечер 25 августа, выезда ожидают более 1230 фур, в том числе более 310 — перед пунктом пропуска «Котловка» на белорусско-литовской границе. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска «Видзы» ожидают более 90 большегрузов, «Котловка» — 170, «Каменный Лог» — более 310, «Бенякони» — свыше 220, «Привалка» — более 240.

На польском направлении перед пунктом пропуска «Брузги» скопилось свыше 120 грузовиков, «Берестовица» — более 50.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска «Урбаны» скопилось более 30 грузовиков.

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