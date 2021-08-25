В Сети вспомнили лучшие анекдоты Рейгана про СССР 15 25.08.2021, 21:20

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Сороковой американский президент был актером и всегда находил время для юмора.

Не секрет, что сороковой американский президент Рональд Рейган любил веселить публику. Помимо руководства страной, он был актером и телеведущим. Многим не нравилась его политика, но при этом его добродушие и веселый нрав оставили о нем у большинства только хорошие впечатления, смягчив самые железные сердца.

"Разве актер может быть президентом?" — задали ему однажды вопрос.

"Разве президент может не быть актером?" — ответил Рейган.

Президент шутил всегда, и даже когда 30 марта 1981 после покушения его с ранением доставили в больницу, он спросил у врача:

"Надеюсь, вы республиканец?"

"Сегодня мы все республиканцы", — ответил доктор.

У Рональда Рейгана была и особая любовь к советским анекдотам. Он даже коллекционировал их и нередко рассказывал во время своих выступлений на публике. А некоторые даже озвучивал во время переговоров, в том числе с Михаилом Горбачевым.

Журнал Maxim привел несколько самых ярких примеров.

"Два человека идут по улице в Москве. Один спрашивает: "Это и есть настоящий коммунизм? Мы уже полностью прошли через социализм и достигли коммунизма?" Второй отвечает: "Нет, для этого все должно стать еще хуже"".

По словам самого Рейгана, над этим анекдотом очень смеялся Михаил Горбачев.

Известно, что Рейган поручил Госдепартаменту собрать для него все существующие советские анекдоты. Каждую неделю в Белый дом приходило письмо со свежими анекдотами из СССР.

Русский переводчик Рейгана Дмитрий Заречняк рассказал, что президент США однажды при нем рассказал Михаилу Горбачеву анекдот про него самого.

Горбачев любил садиться за руль, и вот однажды дал газу на трассе за сотню. А у милиции был приказ от самого Горбачева останавливать за превышение скорости любые автомобили. И вот гаишники засекают несущийся лимузин, останавливают. Один подбегает к нарушителю. Только сунулся в окно — и сразу назад, к напарнику. Тот спрашивает, что, мол, такое, кто там? А он ему в ответ: "Не знаю, кто там пассажир, но за шофера у него сам Горбачев".

Были в коллекции сорокового американского президента и анекдоты про Брежнева.

"Вы знаете, что у товарища Брежнева такое чувство юмора, что он коллекционирует все анекдоты, которые про него придумывают?" — "Да, это правда. Но он также коллекционирует людей, которые их рассказывают".

Анекдоты иногда были довольно жесткие, но природное обаяние американского лидера и необидчивость последнего Генерального секретаря ЦК КПСС сглаживали ситуацию.

"Все знают, что Горбачев старался сократить потребление алкоголя в СССР. И вот, значит, стоит длинная очередь за водкой в Москве, и одному человеку в этой очереди стало совсем невмоготу: "Ну, этот Горбачев! Пойду убью его!" Возвращается, а его спрашивают: "Ну как, убил?" — "Да нет, — отвечает он, — там очередь еще длинней".

"Приходит человек в КГБ и сообщает, что у него улетел попугай. Ему говорят: "Что ж вы нас беспокоите такими пустяками? Обратитесь в милицию". Хозяин попугая отвечает: "Я хочу, чтобы вы знали: я не согласен с тем, что говорит мой попугай".

Самый любимый анекдот Рейгана звучит так:

"В СССР, чтобы купить автомобиль, надо десять лет простоять в очереди, заплатив за машину авансом. И вот один человек приходит, дает деньги, а служащий ему говорит:

— Приходите за вашей машиной через десять лет.

— Утром или днем?

— Это же через десять лет! Какая разница?

— Да просто утром ко мне сантехник придет".

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