«С незнакомого номера пришло «Доброе утро!» — и я почувствовал, что это сын» 3 25.08.2021, 21:45

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Фото из личного архива героя публикации

Житель Кобрина полгода искал 17-летнего Лешу и нашел в Новосибирске.

Чтобы найти сына, Геннадий Василаке уволился и поехал с семьей в Москву, искал всеми способами, даже показывал фото прохожим. Леша молчал, но читал соцсети отца и статью в "Комсомольской правде". И отозвался.

В январе 2021 года газета рассказывала историю семьи Василаке из Кобрина. 16-летний Алексей на выходные приехал домой к родителям из Бреста, где учился в колледже. В понедельник утром вышел из дома, чтобы вернуться на учебу, но вместо этого оставил телефон на вокзале и уехал куда-то без документов, сменной одежды и практически без денег... Больше полугода родители не знали, где находится сын. В фейсбуке Геннадий писал письма сыну. Оказалось, что Леша их читал.

- Геннадий, когда Алексей пропал, я у вас интересовалась, что происходит в вашей семье. Хочу задать вам этот же вопрос через полгода.

- Мы с женой по-прежнему не любим дискутировать: у каждого хватает жизненного опыта и мудрости, чтобы что-то понимать и делать выводы. Сейчас и у меня, и у жены происходит переосмысление. Это будет еще долго. Скорее всего, уже всю оставшуюся жизнь. Наверное, как и многие родители, мы чересчур беззаботно жили. Вроде бы все неплохо, вроде бы сын приходит домой чистенький, вроде бы не пьяный… Но это до поры до времени, кому-то везет, а кому-то нет. В любом случае: сейчас мы вновь обрели сына, и очень счастливы! Мы знали, что его любим, но не знали, что настолько! Какое счастье было, когда мы его увидели. Когда такое видишь в фильмах, слезы на глаза наворачиваются…

- Алексей сам с вами связался?

- Да, он вышел на меня сам. Написал в WhatsApp с незнакомого номера «Доброе утро». Это было интригующе. А потом я смотрю на аватар - там картинка - самурайская футболка, меч в руках. Как увидел, сердце сразу екнуло, что это Леша. Хотя мне много сообщений приходило с незнакомых номеров: люди спрашивали о поисках, предлагали помощь. Но здесь я почувствовал, что это он. И сразу: «Леша, это ты?!» - «Да, папа, это твой сынок». После этого последовал долгий монолог. Я не мог поверить, что это он! Задал пару вопросов, ответ на которые знаем только мы с ним. Многие меня упрекают: почему ты не позвонил по видео, чтобы убедиться, что это он?

- Почему?

- Вы знаете, тяжело было. Когда он только вышел на связь, в первые пару дней было очень тяжело сесть с ним рядом. Я очень хотел его видеть, но пока мне было достаточно просто переписки. Я чувствовал его, и мне не нужно было подтверждений вроде видео. Я знал, что это он, сказал жене. Мы стали прорабатывать варианты, как доставить сына в Москву. Он оказался чересчур далеко, без денег. Надо было парня выручать (Алексей был в Новосибирске, а его родители с младшими братом и сестрой в Подмосковье - Ред.).

- И вы полетели в Новосибирск?

- Чертовски приятна была помощь людей. Коллеги жены из детского сада, когда надо было ехать за сыном, присылали денежку. Я знаю о скромных доходах, но люди помогли. Мы не знали, что может случиться, не видели сына полгода и не понимали ситуацию. Он объявился - я сказал, что прилечу за ним. «Да, папа, я тебя жду». Что будет завтра, я еще не знал: а вдруг он передумает и снова пропадет на полгода.

- Где эти полгода был Алексей?

- Вначале ему было очень тяжело: он был без денег, но было приглашение от друзей поработать. То есть он ехал целенаправленно работать. Но переезд ему дался непросто. Когда он добрался до своих друзей, ему предоставили кров. Зарабатывал он неплохо, но был вынужден отказаться от этой занятости, начал искать новую работу. Сначала в Москве, а потом осознал, что его очень ищут в Москве…

Фото из личного архива героя публикации

- Сын видел ваши посты в фейсбуке?

- Да, Леша следил за моими соцсетями. Он и вашу статью читал. Мы с женой очень благодарны медиа за то, что наши слова доходили до адресата. Леша понял, что его дома не ждет ни чего плохого, а мы его очень любим и ищем.

- Где Алексей работал?

- И на стройках, и через интернет - где угодно. Он научился работать и руками, и ногами, и головой. Молодец парень, не бомжевал.

«До встречи хотелось все высказать, а как встретились - молча обнялись»

- Как Леша изменился за эти полгода?

- Он стал более самостоятельным. До переезда он немного витал в облаках, а сейчас смотрит на жизнь более трезво. Я в свои 17 лет был более беззаботен. Да, он немножечко нас проигнорировал (смеется), другие бы, может, обиделись. Мы с женой поговорили и решили: ну а смысл обижаться? Не со зла же парень принял такое решение и все равно вернулся же к нам.

- Не было мыслей «почему не позвонил/не написал - мы же так ждали»?

- До встречи хотелось это все высказать, честно. А как встретились - все. Все простили, потому что любим его. Просто попросили по-взрослому больше не делать таких глупостей. Пообещал, что такого не будет.

- Какой была ваша встреча? Что вы сказали Леше? Что он сказал вам?

- Погода у меня спрашивали, как я поступлю, когда найду сына, что сделаю. Я тогда ответил, что просто обниму его и промолчу. Так и было. В первый вечер мы ничего не выясняли и не обсуждали. Я прилетел около часа ночи, взял такси и поехал в квартиру, которую сняли нам друзья - сын меня там ждал. Обнялись, зашли в квартиру, обнялись еще раз, попили чаю и немного поговорили. Оба были уставшие. Казалось, еду на встречу с сыном, полон энергии. Но когда его увидел - расслабился, аж ноги стали подкашиваться: вот он, жив-здоров передо мной. А на следующий день мы уже гуляли целый день, отметились в полиции, что сын нашелся.

- Обсуждали с Алексеем, почему он не отзывался раньше?

- Он понимал, что мы будем давить на жалость [чтобы он вернулся], подтягивать его аккуратненько и вынудим его принять это решение. Чтобы не было такого давления (даже мягкого и щадящего), он просто отстранился от всего мира, знакомого ему до 17 лет, и попробовал самостоятельно выжить. Что делать, это было его решение.

Мы не можем ему что-то запрещать, тем более ему уже почти 18. Уже считаем его взрослым. Что бы ни делали, стараемся с ним советоваться. Понимаем, что рядом с нами человек со своими потребностями, желаниями и амбициями. И нам нужно их учитывать, а не диктовать, как делают многие родители до глубокой старости. Детям по 40-50 лет, а их все учат и учат. Нет, мы не будем так делать. Что мы смогли ему привить, привили еще до семи лет. Уже нет смысла воспитывать его, жизнь воспитала его неплохо и без нас.

- Вы бы что-то посоветовали родителям подростков?

- У каждого своя судьба, нюансы, шероховатости, о которых люди не говорят. У нас в семье не было явных конфликтных ситуаций. Мы не ругались с сыном, не оскорбляли его, не унижали, тем более не поднимали руку. Но что-то где-то упустили, не услышали какие-то звоночки. Я не говорю, что мы не виноваты. Хотя если подумать: есть ли вина родителей в том, что их дети пропадают. Это все сложные вопросы.

Фото из личного архива героя публикации

«Я обещал сыну, что в обиду не дам. И он читал об этом»

- В фейсбуке вам писали, что видели Лешу то в одном, то в другом городе. Хоть какие-то зацепки за это время были?

- В принципе, практически все было мимо. Вот что бы я посоветовал бы людям, если окажутся в такой ситуации. Порой нужно абстрагироваться от информации касательно исчезнувших. Нам часто люди писали: «Да, я точно его видел, это был точно он!» Я много раз выезжал в эти места. А потом мы обсуждали с Лешей траекторию его передвижения - и почти во всех населенных пунктах, о которых люди писали, что видели его, он не был. Эти поездки были сплошным разочарованием, уходило очень много нервов. В Москве я подходил к людям, которые раздавали рекламные буклеты на улице, показывал фото сына, оставлял свой телефон… Нужно успокоиться и терпеливо ждать и верить, что человек, которого ищут, жив-здоров.

- Что вам помогало, когда не было никаких подтверждений этому?

- Жена относилась более по-философски, а я, во-первых, чувствовал свою вину, что как мужчина не смог воспитать в сыне чего-то, чтобы он не совершил такого. Я сам себя обвинил и настроил, что несмотря ни на что буду его искать столько, сколько будет надо. Год, десять - не важно. Надо было бы - поехал бы и в Португалию, и в Австралию. А второй важный момент, что я обещал сыну, что в обиду не дам, и для него не будет никаких последствий. И он читал об этом.

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