На Марсе заметили масштабный оползень: впечатляющее фото

На Марсе заметили масштабный оползень: впечатляющее фото1
- 25.08.2021, 21:52
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Аппарат сделал цветную фотографию 5-километрового сдвига грунта у края кратера.
Аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter Европейского космического агентства (ESA) заметил масштабный оползень на Марсе. Аппарат сделал фотографию оползня и передал ее на Землю.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на сайт ESA.
Аппарат сделал цветную фотографию 5-километрового сдвига грунта у края кратера шириной 35 км в районе Аэолис.
Как рассказали в ESA, этот сдвиг, скорее всего, произошел недавно, но точную дату еще придется установить. Оползни на Марсе, точно так же, как и на Земле бывают разных форм и размеров.
Фотография сдвига марсианского грунта была сделана аппаратом ExoMars Trace Gas Orbiter еще 13 августа, но европейское агентство опубликовало ее только сегодня.