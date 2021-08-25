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На Марсе заметили масштабный оползень: впечатляющее фото

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  • 25.08.2021, 21:52
  • 2,562
На Марсе заметили масштабный оползень: впечатляющее фото

Аппарат сделал цветную фотографию 5-километрового сдвига грунта у края кратера.

Аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter Европейского космического агентства (ESA) заметил масштабный оползень на Марсе. Аппарат сделал фотографию оползня и передал ее на Землю.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на сайт ESA.

Аппарат сделал цветную фотографию 5-километрового сдвига грунта у края кратера шириной 35 км в районе Аэолис.

Как рассказали в ESA, этот сдвиг, скорее всего, произошел недавно, но точную дату еще придется установить. Оползни на Марсе, точно так же, как и на Земле бывают разных форм и размеров.

Фотография сдвига марсианского грунта была сделана аппаратом ExoMars Trace Gas Orbiter еще 13 августа, но европейское агентство опубликовало ее только сегодня.

фото: esa.int
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