Инфляция в России установила новый рекорд 2 25.08.2021, 22:03

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Данные оказались шокирующими.

После месяца передышки инфляция в России вновь начала разгоняться.

С 17 по 23 августа индекс потребительских цен вырос на 0,1% и полностью нивелировал пять недель небольшой дефляции, которую Росстат фиксировал с середины июля, передает finanz.ru.

С начала года инфляция набрала 4,58%, а в годовом выражении обновила максимум с лета 2016 года - 6,68%, сообщило в оперативной оценке Минэкономразвития.

«Данные по недельной инфляции оказались шокирующими», - пишет экономист банка Центрокредит Евгений Суворов. Хотя овощи продолжают сезонно дешеветь, инфляционный пожар расползается по широкой экономике, затрагивая все больше и больше товаров.

За неделю, согласно Росстату, картофель стал дешевле на 1,91%, капуста - на 0,46%, морковь - на 7,51%. Тем не менее, по сравнению с началом года они стоят дороже на 37%, 95% и 71% соответственно.

На фоне роста цен на зерно в инфляционную гонку втягивается мясо: говядина подорожала на 0,64% за неделю и 7,5% с начала года, свинина - на 0,62% и 10,3% соответственно, курятина - на 0,3% и 15,6%.

Седьмую неделю подряд выше средней инфляции растут цены на бензин - на 0,31% за неделю и 6,24% с начала года.

Инфляционный взрыв на рынке стройматериалов постепенно идет на спад, но темпы снижения цен пока ничтожны: древесностружечные плиты и металлочерепица подешевели третью неделю подряд, но остались на 82,2% и 59% дороже, чем в начале года. Цены на доски тем временем подскочили еще на 1,48% за неделю, ускорив рост с начала года до 67,3%.

Все дезинфляционные эффекты перекрыл спрос на непродовольственные товары, подогретый выплатами на школьников, отмечает Суворов. В августе президент РФ Владимир Путин распорадялся выплатить около 270 млрд рублей в рамках помощи семьям с детьми, а также беременным женщинам и одиноким родителям.

На очереди - еще 500 млрд рублей, которые достанутся пенсионерам и военным. За ними по 15 тысяч рублей могут получить также работники правоохранительных органов.

За два месяца (август-сентябрь) общий объем единовременных социальных вливаний может превысить 700 млрд рублей. Это ускорит инфляцию в сентябре как минимум на 0,2-0,3 процентного пункта, оценивает Дмитрий Долгин, главный экономист ING по России и СНГ.

Ответом ЦБ РФ, скорее всего, станет дальнейшее повышение ключевой ставки. «Внеплановые и существенные прямые социальные выплаты в текущих условиях накладывают дополнительные инфляционные риски. Подобные инициативы могут побудить ЦБ к более жестким шагам на сентябрьском заседании, и вероятность повышения ставки лишь на 25 б.п. снижается», - отмечает аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

Дополнительные риски создают выборы, к которым ритейлеры могут придерживать цены, чтобы затем ускоренно повысить их в четвертом квартале, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. В попытке директивно обуздать инфляцию в розничные сети на прошлой неделе с массовыми проверками нагрянули чиновники ФАС. Посетив магазины "Магнита", X5 и "Ленты" они предложили законом ограничить «наценку» на социально значимые товары.

Прогноз по инфляции омрачают высокий спрос на кредиты и мировая конъюнктура, указывает Орлова:кратно взлетела стоимость контейнерных перевозок и вновь начали дорожать сельхозтовары, в частности мясо и кофе.

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