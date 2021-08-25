закрыть
25 августа 2021, среда, 23:00
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Навальный: Протесты в Беларуси напугали Кремль

1
  • 25.08.2021, 22:20
  • 2,980
Навальный: Протесты в Беларуси напугали Кремль

Российский оппозиционер дал интервью из колонии.

Российская «Новая газета» опубликовала интервью, которое Алексей Навальный дал газете The New York Times прямо из ИК-2 Владимирской области, где он отбывает почти трехлетний срок после возвращения в Россию. В письме политик поделился мнением о том, что российскую власть испугали прошлогодние протесты в Беларуси, а также рассказал, что помогло ему понять идеологию российского режима. Приводим отрывки из этого интервью.

По словам Навального, большую часть времени он проводит за подметанием плаца во дворе или чтением писем в бараке. Больше всего его «сводит с ума» обязательный просмотр телепередач и «пропагандистских фильмов»: администрация ИК-2 заменяет ручной труд политзаключенных так называемой «программой повышения осведомленности», заставляя их смотреть в экран по восемь часов в день пять дней в неделю.

«Читать, писать или делать что-то еще запрещено, — рассказал политик. — Надо сидеть на стуле и смотреть телевизор». Уснувших во время просмотра передач, по его словам, будят надзиратели.

Политзаключенный заявил, что ему в колонии никто не угрожает, но при этом почти треть заключенных в ИК-2 — так называемые активисты, то есть сотрудничают с администрацией колонии. При этом Навальный ладит с другими заключенными и готовит с ними вместе еду.

«Мы смотрим кино о Великой Отечественной войне или о том, как однажды, 40 лет назад, наши спортсмены победили американцев или канадцев», — рассказывает политик. По его словам, эти просмотры позволили «яснее понять суть идеологии режима Путина».

«Настоящее и будущее заменяется прошлым — поистине героическим прошлым, или приукрашенным прошлым, или начисто выдуманным прошлым. Все виды прошлого должны постоянно быть на виду, чтобы подменять ими мысли о будущем и вопросы к настоящему», — считает Навальный.

По словам политика, неврологические проблемы, проявлявшиеся после отравления «Новичком», отступили как только сотрудники ФСИН перестали будить его по ночам как «склонного к побегу».

Алексей Навальный считает, что протесты в Беларуси летом 2020 года напугали Кремль. Еще одной проблемой режима он называет «Умное голосование» (стратегия штаба Навального, в соответсвии с которой российским избирателям на предстоящих парламентских выборах будет предложено голосовать за самых конкурентоспособных противников партии «Единая Россия» — Прим. ред.). Он считает, что именно это заставило российские власти развернуть кампанию против умеренных оппозиционеров, гражданского общества и независимых СМИ.

«Оппозиция в России существует не потому, что Алексей Навальный или кто-то еще командует из штаба. А потому, что около 30% населения страны — по большей части образованного, городского населения — не представлены в политической системе», — написал Навальный. — «Путинский режим — это историческая ошибка, а не неизбежность. Это выбор коррумпированной семьи Ельцина. Рано или поздно эту ошибку исправят, и Россия будет двигаться дальше по демократическому, европейскому пути развития. Просто потому, что этого хотят люди».

Напомним, в феврале по требованию ФСИН суд заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше», назначенный еще в 2014-м, на реальный: оппозиционер проведет в колонии два с половиной года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Убывай!
Убывай! Артем Черников
Коллективная теща для коллективного Валенсы
Коллективная теща для коллективного Валенсы Ирина Халип
Граница на замке, небо на прицеле
Граница на замке, небо на прицеле Владимир Халип
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко Вадим Прокопьев