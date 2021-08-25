Навальный: Протесты в Беларуси напугали Кремль 1 25.08.2021, 22:20

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Российский оппозиционер дал интервью из колонии.

Российская «Новая газета» опубликовала интервью, которое Алексей Навальный дал газете The New York Times прямо из ИК-2 Владимирской области, где он отбывает почти трехлетний срок после возвращения в Россию. В письме политик поделился мнением о том, что российскую власть испугали прошлогодние протесты в Беларуси, а также рассказал, что помогло ему понять идеологию российского режима. Приводим отрывки из этого интервью.

По словам Навального, большую часть времени он проводит за подметанием плаца во дворе или чтением писем в бараке. Больше всего его «сводит с ума» обязательный просмотр телепередач и «пропагандистских фильмов»: администрация ИК-2 заменяет ручной труд политзаключенных так называемой «программой повышения осведомленности», заставляя их смотреть в экран по восемь часов в день пять дней в неделю.

«Читать, писать или делать что-то еще запрещено, — рассказал политик. — Надо сидеть на стуле и смотреть телевизор». Уснувших во время просмотра передач, по его словам, будят надзиратели.

Политзаключенный заявил, что ему в колонии никто не угрожает, но при этом почти треть заключенных в ИК-2 — так называемые активисты, то есть сотрудничают с администрацией колонии. При этом Навальный ладит с другими заключенными и готовит с ними вместе еду.

«Мы смотрим кино о Великой Отечественной войне или о том, как однажды, 40 лет назад, наши спортсмены победили американцев или канадцев», — рассказывает политик. По его словам, эти просмотры позволили «яснее понять суть идеологии режима Путина».

«Настоящее и будущее заменяется прошлым — поистине героическим прошлым, или приукрашенным прошлым, или начисто выдуманным прошлым. Все виды прошлого должны постоянно быть на виду, чтобы подменять ими мысли о будущем и вопросы к настоящему», — считает Навальный.

По словам политика, неврологические проблемы, проявлявшиеся после отравления «Новичком», отступили как только сотрудники ФСИН перестали будить его по ночам как «склонного к побегу».

Алексей Навальный считает, что протесты в Беларуси летом 2020 года напугали Кремль. Еще одной проблемой режима он называет «Умное голосование» (стратегия штаба Навального, в соответсвии с которой российским избирателям на предстоящих парламентских выборах будет предложено голосовать за самых конкурентоспособных противников партии «Единая Россия» — Прим. ред.). Он считает, что именно это заставило российские власти развернуть кампанию против умеренных оппозиционеров, гражданского общества и независимых СМИ.

«Оппозиция в России существует не потому, что Алексей Навальный или кто-то еще командует из штаба. А потому, что около 30% населения страны — по большей части образованного, городского населения — не представлены в политической системе», — написал Навальный. — «Путинский режим — это историческая ошибка, а не неизбежность. Это выбор коррумпированной семьи Ельцина. Рано или поздно эту ошибку исправят, и Россия будет двигаться дальше по демократическому, европейскому пути развития. Просто потому, что этого хотят люди».

Напомним, в феврале по требованию ФСИН суд заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше», назначенный еще в 2014-м, на реальный: оппозиционер проведет в колонии два с половиной года.

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