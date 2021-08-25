Политолог: После демонтажа режима Беларусь станет нормальной демократической страной
- 25.08.2021, 22:42
Причем либерального европейского типа.
25 августа 1991 года белорусский парламент придал Декларации о государственном суверенитете статус конституционного закона. Страна заявила о независимости от Москвы. Какой будет Беларусь после свержения режима Лукашенко? Своим мнением в комментарии «Белсату» поделился политолог Валерий Карбалевич.
«После демонтажа этого режима, я думаю, Беларусь станет нормальной демократической страной. Причем либерального европейского типа. Есть большое противоречие между настроениями общества и настроениями политического режима», – подчеркивает Валерий Карбалевич.