Политолог: После демонтажа режима Беларусь станет нормальной демократической страной 25.08.2021, 22:42

Причем либерального европейского типа.

25 августа 1991 года белорусский парламент придал Декларации о государственном суверенитете статус конституционного закона. Страна заявила о независимости от Москвы. Какой будет Беларусь после свержения режима Лукашенко? Своим мнением в комментарии «Белсату» поделился политолог Валерий Карбалевич.

«После демонтажа этого режима, я думаю, Беларусь станет нормальной демократической страной. Причем либерального европейского типа. Есть большое противоречие между настроениями общества и настроениями политического режима», – подчеркивает Валерий Карбалевич.

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