закрыть
25 августа 2021, среда, 23:00
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Политолог: После демонтажа режима Беларусь станет нормальной демократической страной

  • 25.08.2021, 22:42
Политолог: После демонтажа режима Беларусь станет нормальной демократической страной

Причем либерального европейского типа.

25 августа 1991 года белорусский парламент придал Декларации о государственном суверенитете статус конституционного закона. Страна заявила о независимости от Москвы. Какой будет Беларусь после свержения режима Лукашенко? Своим мнением в комментарии «Белсату» поделился политолог Валерий Карбалевич.

«После демонтажа этого режима, я думаю, Беларусь станет нормальной демократической страной. Причем либерального европейского типа. Есть большое противоречие между настроениями общества и настроениями политического режима», – подчеркивает Валерий Карбалевич.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Убывай!
Убывай! Артем Черников
Коллективная теща для коллективного Валенсы
Коллективная теща для коллективного Валенсы Ирина Халип
Граница на замке, небо на прицеле
Граница на замке, небо на прицеле Владимир Халип
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко Вадим Прокопьев