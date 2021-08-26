Байден: Россия знает, кто ответственен за кибератаки 26.08.2021, 7:39

Президент США напомнил российским властям об ответственности.

Россия знает, что отвечает за кибератаки. В частности, за использование приемников с использованием вирусов-взаымогателей. Соответствующее заявление сделал президент США Джо Байден.

Об этом сообщает AP.

Он напомнил, что встреча глав России и Соединенных Штатов состоялась 16 июня в Женеве. Путин по итогам переговоров сообщил, что Москва и Вашингтон договорились начать консультации по кибербезопасности.

«У меня был саммит с президентом России Владимиром Путиным. Я дал понять, что мы ожидаем, что они привлекут их к ответу, потому что российская власть знает, где они и кто они », — сказал Байден.

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