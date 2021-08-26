Происхождение коронавируса: в ВОЗ озвучили важные факты 26.08.2021, 7:44

4,340

фото: adobestock

Экспертам следует поторопиться с расследованием.

Поиск источников пандемии COVID-19, проводимый независимой международной командой ВОЗ и Китая, застопорился, заявили эксперты Всемирной организации здравоохранения.

Об этом сообщает научный журнал Nature.

"Расследование истоков SARS-CoV-2 находится в решающем пункте... что особенно важно: окно возможностей стремительно закрывается в том, что касается биологической, крайне важной возможности отследить людей и животных (с нужными образцами – Ред.) в Китае и за его пределами", - заявили специалисты.

По их словам, данные, собранные в ходе работы в китайском городе Ухань, который считается первым известным эпицентром пандемии, не подтверждают, что пандемия COVID-19 стала результатом утечки из лаборатории.

Вместо работы над этой версией эксперты призвали искать самые ранние случаи COVID-19 – в Китае и вне его – при помощи исследований на наличие антител и проверки ранних сообщений о фактах заболевания – до декабря 2019 года. Также сотрудники ВОЗ считают необходимым проверить фермы, где содержатся дикие животные, и изучить летучих мышей. Однако в ВОЗ подчеркнули в этом контексте важность фактора времени.

"Антитела против SARS-CoV-2 со временем убывают, поэтому дальнейший сбор образцов и тестирование людей, кто мог контактировать (с вирусом – Ред.) до декабря 2019 года, будут приносить все меньше результатов", - предупредили в ВОЗ.

Также они предположили, что многие фермы с дикими животными, которые могли быть интересными для расследования, уже закрыли, а животных – умертвили.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».