В Афганистане разграбили вертолет россиян 26.08.2021, 7:57

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иллюстрационное фото

Кроме имущества, с борта исчезла судебная документация.

В аэропорту Кабула разграбили российский самолет Ми-8МТВ.

Об этом сообщает Baza.

С борта исчезли судебная документация, огнетушители, аварийный топор, бронежилеты, кислородные маски, портативная радиостанция и другое. Также у россиян украли подголовье сиденья для бортработника.

Как пишет издание Дождь со ссылкой на пресс-службу перевозчика, "неустановленные лица проникли на борт самолета, где открыли контейнер с бортовым аварийно-спасательным оборудованием, в котором были инструменты и запас продуктов".

С 1991 года UTair является подрядчиком ООН по доставке гуманитарных грузов вертолетным транспортом. С 2001 года – крупнейшим поставщиком авиатранспортных услуг.

Накануне авиакомпания получила разрешение на полеты в Кабул от России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Афганистана, вывезя более 200 сотрудников ООН.

Захват власти в Афганистане талибами и эвакуация из страны

В связи с выводом американских войск и войск НАТО из Афганистана радикальное движение "Талибан" очень быстро начало захватывать города в стране. После того как талибы зашли в Кабул, тысячи людей пытаются покинуть столицу Афганистана.

Украина сначала эвакуировала 79 граждан из шести стран - Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана. Впоследствии из Афганистана вылетел второй украинский самолет.

После третьего эвакуационного рейса, по словам представителя МИД, в Афганистане оставалось около 50 украинцев.

Сообщалось, что движение"Талибан" запретит эвакуацию иностранных граждан из Кабула после 31 августа, а также требует, чтобы эвакуационная миссия иностранных военных из Афганистана завершилась до 31 августа, как ранее обещал Джо Байден.

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