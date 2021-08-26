Станислав Шушкевич назвал правление Лукашенко мерзопакостным 1 26.08.2021, 8:05

2,456

Станислав Шушкевич

фото: charter97.org

Политик рассказал о больших надеждах в первые годы независимости Беларуси.

Первый глава независимой Беларуси Станислав Шушкевич в разговоре с «Газетой.Ru» по случаю 30-летия провозглашения суверенитета нашей страны раскритиковал незаконное правление Лукашенко.

«У нас были большие надежды после получения независимости. И все развивалось как надо, пока власть не захватила КГБшная олигарховская хунта. И теперь у нас хуже, чем в бывшем Советском Союзе. То есть, мы говорим одно, а делаем другое. Свой внутренний зародыш мерзопакостного правления мы не ожидали», — сказал Шушкевич.

Политик добавил, что считает ключевой поддержку России в сохранении у власти Лукашенко в 2020 году.

25 августа 1991 года Верховный совет Белорусской ССР проголосовал за придание статуса конституционного закона Декларации о государственном суверенитете. Фактически это событие считается провозглашением независимости Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».