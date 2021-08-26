Станислав Шушкевич назвал правление Лукашенко мерзопакостным

Станислав Шушкевич назвал правление Лукашенко мерзопакостным1
- 26.08.2021, 8:05
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Политик рассказал о больших надеждах в первые годы независимости Беларуси.
Первый глава независимой Беларуси Станислав Шушкевич в разговоре с «Газетой.Ru» по случаю 30-летия провозглашения суверенитета нашей страны раскритиковал незаконное правление Лукашенко.
«У нас были большие надежды после получения независимости. И все развивалось как надо, пока власть не захватила КГБшная олигарховская хунта. И теперь у нас хуже, чем в бывшем Советском Союзе. То есть, мы говорим одно, а делаем другое. Свой внутренний зародыш мерзопакостного правления мы не ожидали», — сказал Шушкевич.
Политик добавил, что считает ключевой поддержку России в сохранении у власти Лукашенко в 2020 году.
25 августа 1991 года Верховный совет Белорусской ССР проголосовал за придание статуса конституционного закона Декларации о государственном суверенитете. Фактически это событие считается провозглашением независимости Беларуси.