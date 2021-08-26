закрыть
26 августа 2021, четверг, 8:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Истерика Кремля

1
  • 26.08.2021, 8:10
  • 2,166
Истерика Кремля

Почему Москву так задела Крымская платформа?

Официальная представительница российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова предупредила, что участие тех или иных стран в саммите Крымской платформы отразится на отношении России к ним. «Будем вынуждены рассматривать участие отдельных стран, международных организаций и их представителей в Крымской платформе как посягательство на территориальную целостность Российской Федерации» — заявила Захарова в комментарии, который появился на сайте МИД России, — пишет Виталий Портников для «Крым.Реалии».

Как именно будет реагировать Москва — и будет ли вообще — пока что не конкретизируется. Но раздражение по поводу проведения саммита Крымская платформа очевидно — и не только Захарова его высказывает.

Казалось бы, ну что такого произошло? Ведь оттого, что в Киеве собрались руководители целого ряда стран мира, в очередной раз заявили о недопустимости российской аннексии украинской территории, выступили с совместной декларацией, ничего для России не изменилось.

Над Симферополем или Ялтой по-прежнему — российские триколоры. Черноморский флот — в Севастополе. Российское руководство Крыма — в симферопольских кабинетах. Украинские патриоты и активисты — в застенках. А позиция стран, представители которых собрались в Киеве, и до саммита была хорошо известна: аннексии Крыма они не признают, тут тоже ничего не меняется.

Еще накануне встречи в Киеве та же Захарова в интервью российским журналистам подчеркивала, что Москве не нужна никакая альтернативная площадка для диалога по Крыму потому что «настоящая Крымская платформа находится в Крыму». Так в чем же дело?

А дело, уверен, в том, что Москва по-прежнему хочет невозможного. В Кремле стремятся, с одной стороны, утверждать свои интересы силой, а с другой — чтобы это право силы признавалось международным сообществом. Но так в современном мире, который еще не забыл уроки двух мировых войн, как видим, не получается.

Российские чиновники являются активными адептами «Великой победы», та же Захарова неизменно появляется в майские дни с георгиевской ленточкой, напоминающей о победе во Второй Мировой войне.

Так вот: главный урок Второй Мировой войны состоял в том, что когда ты начинаешь соглашаться с тем, что границы можно изменить силой и без уважения к международному праву, то агрессор идет дальше и дальше.

Уверен, что аннексия Крыма была в этом смысле первым, пробным шагом для Путина — как первым, пробным шагом для Гитлера был аншлюс Австрии. И почему же политики в странах, переживших войну и оккупацию, должны этого не замечать?

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Убывай!
Убывай! Артем Черников
Коллективная теща для коллективного Валенсы
Коллективная теща для коллективного Валенсы Ирина Халип
Граница на замке, небо на прицеле
Граница на замке, небо на прицеле Владимир Халип
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко Вадим Прокопьев