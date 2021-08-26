Что изменится в Беларуси с 1 сентября 26.08.2021, 8:16

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Многие новшества ударят по бюджету белорусских семей.

С 1 сентября начнут по-новому взимать оплату за уборку подъезда и техобслуживание лифта. Со следующего месяца белорусам обещают ввести ID-карты и биометрические паспорта (ранее крайние сроки неоднократно переносились). Для студентов подорожает стоимость обучения.

Сайт zerkalo.io составил подборку изменений сентября, которые могут сказаться на толщине кошельков белорусов.

Новшества по коммуналке

С 1 сентября некоторые жилищно-коммунальные услуги будут рассчитывать по-новому: оплату начнут взимать по тарифам не на одного проживающего в квартире, а по общей площади жилья. Ранее белорусы уже оплачивали эти ЖКУ по такой схеме, но в 2016 году ввели изменения, по которым оплата взималась по количеству зарегистрированных.

Обещают ввести ID-карты и биометрические паспорта

С 1 сентября белорусам обещают ввести биометрические документы. Всего должно появиться восемь новых видов документов, содержащих биометрические данные, в том числе идентификационная карта гражданина и биометрический паспорт.

За выдачу идентификационной карты потребуется заплатить 1,5 базовой величины (в настоящее время одна базовая — 29 рублей), биометрического паспорта — 2 базовые величины.

ID-карты планируется использовать на территории нашей страны для удостоверения личности владельца. Биометрические паспорта понадобятся для выезда за границу (если гражданин не планирует такие поездки, получать этот паспорт не требуется). Изготовление биометрического паспорта возможно только при наличии у заявителя идентификационной карты.

Биометрические паспорта, напомним, белорусам обещают уже несколько лет. Сначала их выдачу планировали начать в конце 2018 года, но сроки постоянно сдвигались.

Таможенные платежи по-новому

С 5 сентября в Беларуси разрешат оплачивать таможенные платежи наличными. Это касается тех пунктов пропуска, где нет касс и банковских терминалов. Чиновники поясняли что вводят изменения для «создания более комфортных условий перемещения граждан через границу». Напомним, с полуночи 21 декабря прошлого года на наземных пунктах пропуска действуют ограничения на выезд.

В частности, оплатить таможенные платежи наличными можно будет на железнодорожных пунктах пропуска «Бигосово-2», «Гудогай», «Тереховка», «Горынь», «Хотислав», а также в некоторых областных аэропортах. Оплатить их нужно непосредственно уполномоченному должностному лицу таможенного органа. Этот работник в течение трех рабочих дней должен сдать эти деньги в банк для зачисления на счет таможни и перечисления в республиканский бюджет.

Сейчас таможенные платежи можно оплатить в ЕРИП с помощью устройств самообслуживания (инфокиоск, банкомат, терминал приема наличных денег, cash-in), интернет-банкинг, SMS-банкинг, мобильный банкинг, системы электронных денег. Оплатить платежи можно в отделениях банков и «Белпочты».

Подорожает платное обучение

С начала учебного года вузы повысят стоимость обучения. Стоимость платного образования намерены поднять на 10% — как высшего, так и среднего специального. Планируемый рост объясняют необходимостью компенсировать повышение затрат на оплату труда педагогических и других работников учреждений образования.

Вырастет пособие на погребение

С 1 сентября в Беларуси вырастет пособие на погребение. Сумма этой выплаты составит 1 471,7 рубля. Эта сумма на 38,3 рубля больше, чем в августе. Рост пособия произошел в связи с ростом средней зарплаты по стране.

В Беларуси размер пособия на погребение зависит от средней заработной платы по стране и изменяется ежемесячно. Он равняется зарплате по состоянию на позапрошлый месяц относительно месяца наступления смерти.

Успеть заплатить за школьные учебники

До 1 октября нужно заплатить за школьные учебники. В 2021/2022 учебном году в Беларуси по-прежнему будет действовать единая плата за пользование учебниками и пособиями для всех учащихся. Так, стоимость учебников и пособий для дошкольников составляет 0,2 базовые величины — 5,8 рубля, а за комплект учебников по программе общего среднего образования нужно будет заплатить 0,5 базовой величины (14,5 рубля).

Пустят еще один поезд в Москву

БелЖД с 1 сентября возвращает еще один поезд в Россию: «ночной» Брест — Москва. В первый рейс поезд отправится из Бреста 1 сентября в 18.23 и прибудет в столицу России в 9.23 следующего дня. Из Москвы поезд будет отправляться с 2 сентября в 23.30 и прибывать в Брест в 14.46 следующего дня. На сайте БелЖД билеты на этот поезд в одну сторону в плацкарте стоят от 123,91 рубля, в купе — 261,49 рубля. Путешествовать на поезде смогут только граждане Беларуси и России.

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