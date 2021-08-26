Медики выяснили, как пол человека влияет на количество антител к COVID-19

Медики выяснили, как пол человека влияет на количество антител к COVID-193
- 26.08.2021, 8:46
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Исследование провели в Израиле.
Медики выявили еще один фактор, влияющий на выработку антител к коронавирусу. Оказалось, что, кроме возраста, степени тяжести перенесенной болезни, времени, прошедшего с момента выздоровления или вакцинирования, существенную роль играет и пол человека.
У женщин вырабатывается больше антител к COVID-19, чем у мужчин. К такому выводу пришли сотрудники Тель-Авивского университета.
В ходе исследований проанализированы несколько десятков тысяч образцов крови людей, которые перенесли коронавирусную инфекцию.
Исследователи предполагают, что преимущества женского организма в выработке антител к COVID-19 связаны с особенностями гормональной системы.