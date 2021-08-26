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Американские военные уничтожили фрегат у берегов Гавайев: видеофакт

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  • 26.08.2021, 9:08
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Американские военные уничтожили фрегат у берегов Гавайев: видеофакт

Судно атаковали ракетами и торпедой.

Военнослужащие армии США у берегов Гавайев атаковали списанный фрегат Ingraham типа Oliver Hazard Perry в рамках учений Sink Exercise (SINKEX), сообщает The Drive.

Отмечается, что 15 августа по военному кораблю было нанесено несколько ракетных ударов, после чего по нему выпустили торпеду Mark 48. В результате судно раскололось пополам и затонуло.

По данным издания, фрегаты Oliver Hazard Perry строились с 1970-х годов. Корабли этого типа все еще служат в ВМС ряда стран, в частности Турции, Австралии, Египта и Польши.

Затопленный корабль Ingraham является последним из произведенных в серии, он был выведен из состава американского флота в 2015 году.

SINKEX - это испытание различных систем вооружений, обычно включающее торпедную или ракетную атаку на корабль-мишень. В Военно-морских силах США это проводится для обучения военных использованию современного оружия.

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