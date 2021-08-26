закрыть
26 августа 2021, четверг, 11:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Назван лучший продукт для очищения печени и крови

3
  • 26.08.2021, 9:24
  • 10,752
Назван лучший продукт для очищения печени и крови

Его также рекомендуют употреблять в пишу спортсменам.

При употреблении 70 мл этого сока профессиональным ныряльщикам удается дольше задерживать дыхание (в среднем на 0,5 минуты).

Многие фармацевтические компании смогли убедить спортсменов в необходимости употребления допинга (синтезированных химических препаратов) для достижения успехов в спорте. Таким образом, большинство спортсменов стали заложниками маркетинга и забыли о том, что отличным допингом являются натуральные продукты питания, пишет healthinfo.ua.

Свекла – натуральный допинг

Эта статья позволит узнать более подробно о натуральном допинге, хотя данная информация появилась совсем недавно и не получила широкого распространения в обществе. Следует отметить, что предоставляемые данные могут весьма озадачить функционеров из ВАДА, поскольку речь пойдет об обычной свекле.

Для начала рекомендуется ознакомиться с несколькими научными фактами в области спортивной медицины.

При употреблении 70 мл свекольного сока профессиональным ныряльщикам удается дольше задерживать дыхание (в среднем на 0,5 минуты). Велосипедисты отмечают, что употребляя свекольный сок и вдыхая меньшее количество кислорода, удалось на 20% увеличить время педалирования.

Доказано, что для получения хороших результатов в спорте достаточно выпивать полчашки сока свеклы за 2-3 часа до соревнований. Аналогичный эффект будет получен, если просто съесть одну свеклу. Был проведен один интересный эксперимент – женщинам и мужчинам, которые совершали забег кроссом на 5 км, предложили съесть печеную свеклу (полторы чашки за 75 минут до начала соревнований) и спортсменам удалось показать лучшие результаты, затратив при этом минимум усилий.

Свеклу полезно употреблять не только спортсменам, но и всем, кому нужна мышечная сила и дополнительный запас энергии. Согласно «доктрине пособия», свекла положительно влияет на кровь и кровеносную систему в целом.

Свекла – это отличный сердечно-сосудистый тоник, поскольку способствует расширению сосудов, нормализации уровня холестерина и снижению уровня триглицеридов. Этот овощ нормализирует артериальное давление, придает сосудам эластичность и препятствует варикозному расширению вен.

Свекла – это натуральная «виагра», поскольку в ее составе содержатся натуральные нитраты, расширяющие артерии. Поэтому употребляя этот овощ, успех будет гарантирован не только на спортивной площадке, но и в спальне. Свекла также стимулирует продукцию половых гормонов за счет наличия в ее составе значительного количества бора.

Лучший продукт для очищения печени и крови

Благодаря тому, что овощ положительно воздействует на артерии, расширяя их, а также улучшает кровоток в мозгу, удается предотвратить слабоумие в преклонном возрасте. Холин, который содержится в свекле, формирует в мозге специальные соединения, отвечающие за сохранение памяти.

Свекла обладает отличными антимикробными свойствами и об этом не сложно догадаться, ведь сама природа надежно защитила этот овощ от обитающих в земле насекомых, которые не прочь полакомиться сладким корнеплодом. Этот красный овощ затормаживает синтез энтеротоксинов стафилококка А и В группы, снижает риск заразиться вирусом А группы и вирусом Эбштейн-Барра.

Свекла крайне полезна для беременных женщин и способствует правильному развитию плода, за счет входящей в ее состав природной фолиевой кислоты и железа.

Следует отметить, что в свекле и ее зелени содержится значительное количество витамина С и иных питательных веществ, активность которых существенно отличается от аскорбиновой кислоты синтетического производства.

Свекла отлично очищает кровь и печень от токсинов. Употребляя в пищу данный корнеплод, удается эффективно бороться даже с раковыми заболеваниями. Даже в 50-х годах прошлого века известный венгерский ученый Alexander Ferenczi рекомендовал больным раком выпивать ежедневно литр сока свеклы на протяжении 2-3 месяцев, что в итоге дало отличные результаты. Также известен случай, когда лейкозом заболел Andrew W. Saul – преподаватель в одном из университетов Нью-Йорка и благодаря своей жене, заставлявшей его каждый день пить свекольный сок, он смог одолеть недуг.

Внимание! Свекла обладает настолько сильными детокс-свойствами, поэтому при значительной зашлакованности организма нередко возникает обратный эффект, так называемый «кризис очищения», проявляющийся признаками интоксикации.

Корнеплод содержит сахара и оксалаты, поэтому тем, кто борется с лишним весом, рекомендуется употреблять только свекольную зелень, а не сами плоды. А тем, кто придерживается низкооксалатной диеты лучше вовсе не употреблять в пищу данный овощ.

Чтобы максимально безопасно очистить организм от токсинов, свекольный сок следует употреблять совместно с другими овощами. К примеру, отличный целебный коктейль получится из одного красного плода среднего размера и свежей зелени.

Классический рецепт свекольного сока:

половина плода с зеленью;

морковь (3 штуки);

петрушка или кинза.

Плод лучше варить не больше 15 минут, именно так он сохранит свои полезные свойства и именно поэтому при приготовлении борща лучше класть его в самую последнюю очередь. Свекольную зелень можно потушить, как и шпинат.

Для тех, чей организм негативно реагирует на свеклу, существуют и иные продукты, обогащенные натуральными нитратами и обладающие подобными свекле свойствами. К примеру, можно употреблять в пищу ревень, рукколу, базилик, кинзу, шпинат и листовую свеклу.

Подводя итог, следует сказать, что маркетологи хорошо скрывают многие факты от спортсменов касательно правильного питания, позволяющего получить необходимые силы и энергию. Людям преподносится искаженная информация, произведенные промышленным способом овощи и заграничные ягоды считаются «суперпищей». Спортсмены покупают продукты в красивых упаковках, несмотря на завышенные цены, хотя можно использовать в качестве натурального допинга обычную свеклу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Убывай!
Убывай! Артем Черников
Коллективная теща для коллективного Валенсы
Коллективная теща для коллективного Валенсы Ирина Халип
Граница на замке, небо на прицеле
Граница на замке, небо на прицеле Владимир Халип
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко Вадим Прокопьев