Нигерия, Молдова и Беларусь: страны, где дороже всего собрать ребенка в школу 2 26.08.2021, 10:36

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Наше государство катастрофически отстало от развитых стран в этом рейтинге.

Сколько стоит собрать ребенка в школу? У кого как, кто-то озаботился покупкой школьной формы, нового рюкзака, новой обуви и так далее. А кто-то просто прикупил необходимых канцелярских принадлежностей и все.

Cайт picodi.com провел сравнение стоимости подготовки ребенка к школе и средней зарплаты в стране, получилось интересно. Обратите внимание здесь не учитывалась школьная форма.

Первый раз в первый класс

В базовый набор ученика первого класса вошли универсальные товары и школьные принадлежности, без которых не обойтись в процессе обучения. Мы отказались от сравнения цен на сменную обувь, школьную форму, учебники и рабочие тетради, поскольку в каждой школе существуют собственные правила и требования. Таким образом, покупки мы разделили на 4 категории: школьный портфель, канцелярские принадлежности, товары для творчества и спортивная форма.

Среди рекомендаций по выбору ранца для первоклассника можно выделить: анатомическую спинку, светоотражающие элементы, легкий и прочный материал, мягкие регулируемые лямки. Средняя стоимость рюкзака, соответствующего этим требованиям, — 103 рубля.

На канцелярские принадлежности (самые простые тетради, пенал, обложки для книг и тетрадей, несколько ручек и карандашей, линейку, ластик и некоторые другие товары) придется потратить 72,95 р.

Для уроков изобразительного искусства и труда мы также отобрали необходимый минимум принадлежностей (цветные бумага и картон, карандаши, краски и проч.), который в среднем стоит 73,21 рубля.

В набор для уроков физкультуры мы включили две простых белых футболки (одна на смену), брюки и спортивные кроссовки. Если ориентироваться на средние цены, то такой комплект можно приобрести за 149,8 р.

Таким образом, минимальный набор к первому классу в Беларуси может стоить 398,96 рублей.

Сколько тратят на первоклашек в других странах мира

Мы сравнили стоимость одних и тех же товаров в разных странах мира и проверили, какой процент от официальной средней заработной платы пойдет на покрытие минимального набора первоклассника.

Согласно последним данным Белстата среднемесячная зарплата составляет 1 232,72 рублей после уплаты налогов. Получается, что стоимость минимального школьного набора равна 32,4% от зарплаты среднестатистического белоруса. В 2018 году этот показатель равнялся 26,86%. Меньше придется заплатить в соседней России — 25,9% от средней зарплаты. В Польше же ситуация выглядит оптимистичнее — 8,9%.

Лидерами этого рейтинга стали Ирландия, Швейцария и ОАЭ, где соотношение набора первоклассника к средней заработной плате равно 3,9%, 4,3% и 4,8% соответственно. Собрать ребенка в первый класс оказалось затратнее всего родителям в Нигерии и Молдове, ведь в этих странах нужно отдать 96,6% и 45,3% от зарплаты.

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