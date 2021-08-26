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В Беларуси заканчивается зерно?

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  • 26.08.2021, 9:42
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В Беларуси заканчивается зерно?

Власти запретили вывозить из страны пшеницу и другие зерновые.

Правительство решило на полгода ограничить вывоз из Беларуси зерновых. В перечень, утвержденный Совмином, входят пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, гречиха, семена рапса и другие зерновые, сообщает euroradio.fm.

Вывозить зерновые из Беларуси нельзя в том числе и в другие страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Исключение — транзитом или в качестве припасов.

Обоснования решения в постановлении Совмина нет, поэтому причины запрета не известны.

Уборка зерновых в Беларуси близится к завершению. При этом показатели заметно хуже, чем были в прошлом году. Например, средняя урожайность составляет 30,5 ц/га, а в 2020-м она составляла 37,3 ц/га.

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