«Газпром» сможет задействовать только половину «Северного потока – 2» 3 26.08.2021, 9:44

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50% мощности трубы должны быть предоставлена другим энергокомпаниям.

Суд в Германии не стал освобождать газопровод «Северный поток – 2» от норм газовой директивы Евросоюза, согласно которым поставщиком и оператором газа не может быть одна и та же компания, а половина мощности трубы должна быть предоставлена другим энергокомпаниям. Это означает, что основной участник проекта российский концерн «Газпром» сможет использовать только 50 процентов мощности трубопровода, сообщает «Голос Америки».

Ранее власти Германии отказались освобождать «Северный поток – 2» от норм директивы ЕС. Оператор газопровода Nord Stream 2 AG пыталась обжаловать решение Берлина, но Высший земельный суд Дюссельдорфа постановил, что к российскому проекту применимы европейские правила.

Компания-оператор сказала, что не согласна с решением суда, но приняла его к сведению.

«Северный поток – 2» – газопровод из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Украины. США, ряд стран ЕС и Украина выступают против его сооружения, указывая, что он может подорвать безопасность в Европе, если Россия использует его как средство давления. США и Германия недавно подписали меморандум о том, что они будут добиваться от России гарантий продолжения транзита газа через Украину и после запуска трубопровода. Он может быть завершён уже в этом году.

Вашингтон предлагал поставлять европейским странам американский газ. Россия, Германия, Австрия и ряд других стран, компании которых участвуют в строительстве, настаивают, что речь идёт исключительно о бизнес-проекте.

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