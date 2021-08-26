Олигарх Гуцериев спешно избавляется от бизнеса в Беларуси 10 26.08.2021, 10:01

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Михаил Гуцериев

Фото: ТАСС

Друг Лукашенко «забегал», попав под санкции.

Попав под западные санкции, российский олигарх Михаил Гуцериев, которого Александр Лукашенко называет просто «друг Миша», начал избавляться от белорусских активов. «Ежедневник» подсчитал, что он уже успел продать.

Включение в санкционные списки российского бизнесмена Михаила Гуцериева в Брюсселе объясняют тем, что тот является «давним соратником» Лукашенко и «извлекает выгоду из белорусского режима и поддерживает его». Выгода, по мнению европейских властей, заключается в том, что российский олигарх получил для реализации ряд лакомых проектов вне конкурса. Летом Гуцериев, состояние которого Forbes оценивает в 2,5 млрд долларов, стал дистанцироваться от бизнеса в Беларуси.

Калий

Самый масштабный проект Гуцериева в Беларуси — это строительство горно-обогатительного комбината «Славкалий». Он стал результатом инвестиционного договора Беларуси с британской компанией GCM Global energy, принадлежавшей Гуцериеву.

Строительство комбината началось в 2015 году, а Государственный банк Китая открыл кредитную линию на 1,4 млрд долларов. Еще несколько сотен миллионов долларов выделили российские банки. Возвести Нежинский ГОК планируется к 2023 году и тогда он станет вторым в Беларуси предприятием по производству калийных удобрений (сейчас их выпускает только государственный «Беларуськалий»).

Текущую структуру акционеров «Славкалий» не раскрывает. Источник, близкий к группе «Сафмар» Гуцериева, пояснил «Ведомостям», что в настоящее время GCM Global Energy принадлежит 41,4% акций компании, 33,6% находится в собственности Sberbank Investments (дочерней структуры Сбербанка РФ), 25% контролируется российским банком «Траст».

С 10 июня Михаил Гуцериев утратил контроль над GCM Global еnergy, следует из отчета компании. Контролирующим лицом теперь является Саит-Салам Гуцериев, младший брат бизнесмена.

С сайта «Славкалия» исчезла страница «Совет директоров». Ранее СД возглавлял Михаил Гуцериев, а его членами были родственники и менеджеры бизнесмена.

Нефть

Российские компании «РуссНефть» и «Нефтиса», подконтрольные бизнесмену, много лет поставляли нефть в Беларусь. Эти компании, единственные из российских, продолжали поставки нефти на белорусские НПЗ во время энергетического кризиса между Беларусью и Россией в начале 2020 года — сказано в обосновании санкций против Гуцериева.

В июне текущего года Михаил Гуцериев, занимавший пост главы совета директоров «РуссНефти», принял решение о выходе из его состава. Гуцериев вышел также из капитала компании. Он перевел свою долю в «РуссНефти» на Саит-Салама Гуцериева. В июле компания сообщила, что Гуцериев больше не контролирует «РуссНефть».

В Беларуси у «РуссНефти» много лет была дочерняя компания «Славнефтехим». Она представляла интересы «РуссНефти» в рамках соглашения с концерном «Белнефтехим» по поставкам нефти в Беларусь и распределению полученных нефтепродуктов на внутренний рынок и экспорт.

Летом 2018 года «РуссНефть» продала белорусскую «дочку». Однако, как сообщили участники рынка, покупателем стала одна из офшорных компаний группы, в которую входит «РуссНефть».

IТ

Семья Гуцериева активно инвестировала и в белорусский IT-сектор. В 2017 году Михаил Гуцериев рассказывал, что у него с белорусским бизнесменом Виктором Прокопеней пять совместных компаний, в которые они инвестировали на паритетной основе — 50 на 50. Также они вместе «вкладывают деньги в IT-проекты на Западе».

После подписания известного декрета о ПВТ 2.0 российского бизнесмена стали называть одним из отцов «белорусской IT-революции», который убедил Лукашенко начать «строительство IT-страны». Говорят также. что именно Гуцериев заплатил 100 тыс. долларов за разработку проекта указа. В рамках этой инициативы на свет появилась первая в СНГ легальная криптобиржа Currency.com. В нее инвестировали Прокопеня и сын Михаила, Саид Гуцериев.

Летом текущего года ситуация изменилась. Прокопеня стал дистанцироваться от Михаила Гуцериева и просить журналистов исправить «неточность» в архивных статьях: якобы фонд Larnabel Enterprises, через который шли деньги в ИТ-проекты, принадлежит не Михаилу Гуцериеву и не «семье Гуцериевых», а только Саиду Гуцериеву.

Хотя на официальном сайте инвесткомпании Прокопени VP Capital в пресс-релизах о совместных инвестициях с Larnabel Enterprises о последней писалось как об «инвестиционном фонде семьи Гуцериевых». Сам Виктор Прокопеня еще в 2016 году публиковал в своем инстаграме совместную фотографию с Михаилом Гуцериевым. Правда, сейчас фотография удалена.

На днях стало известно, что Саид Гуцериев продал свои доли в трех криптобиржах – Currency.com, Capital.com и Zubr.io. Покупателями стали международная криптобиржа FTX и Виктор Прокопеня.

Вскоре после этого стало известно, что Саид Гуцериев ушел и с поста гендиректора нефтегазовой компании «ФортеИнвест».

Паритетбанк

В Беларуси Саиду Гуцериеву по-прежнему принадлежит Паритетбанк. Он купил этот госбанк в апреле 2020 года. Госкомитет по имуществу Беларуси тогда не раскрыл сумму сделки, но отметил, что государство ставит целью снижение своей доли в банковском секторе путем продажи акций стратегическим инвесторам. Стоит сказать, что Паритетбанк был одним из двух белорусских банков, которым доверили в 2019 году проводить операции на currency.com.

Другие проекты

В журнале ЕС сказано, что Гуцериев преподносил Лукашенко роскошные подарки, а тот благодарил Гуцериева за «благотворительность и многомиллиардные инвестиции в Беларусь».

Российский бизнесмен построил в Минске гостиницу Rennaissance специально к чемпионату мира по хоккею 2014 года. Возвел он и терминал в минском аэропорту, а также бизнес-центр и базу отдыха в Красносельском, ранее принадлежавшую структурам Управделами президента Беларуси. В эти проекты Гуцериев, по его словам, вложил 180 млн долларов личных средств.

Бизнесмен также возвел церковь и частную школу в Минске.

Впрочем, ключевые активы Гуцериевых расположены в России. Помимо «РуссНефти» и «Нефтисы» им принадлежат «М.Видео», Кузбасская топливная компания, «Русский уголь» и более 3,5 млн кв.м коммерческой недвижимости (Гуцериевы — в числе крупнейших российских рантье).

Процесс избавления от активов теоретически может помочь Михаилу Гуцериеву обойти санкции, но его бизнес-империя слишком обширна и не персонализирована на одну персону. Иными словами, не важно кому из семьи Гуцериевых принадлежит тот или иной актив, Европа его все равно будет связывать с «другом Мишей».

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