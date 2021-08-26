Ученые нашли в Индонезии новый тип человека 26.08.2021, 10:35

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Древняя женщина, обнаруженная в пещере, имеет уникальную генетическую родословную.

Скелет древней женщины, обнаруженный в индонезийской пещере, похоже, имеет родословную, отличную от любого другого человека, обнаруженного на сегодня.

Ее останки предоставили археологам редкую возможность увидеть первых поселенцев, которые покинули материковую Азию и отправились в путешествие в Новую Гвинею и Австралию, сообщает nv.ua.

Человек, которому около 7200 лет, принадлежал к культуре охотников-собирателей, известной как тоалийцы, которая, как считается, была связана с первыми поселенцами Индонезии. Примерно 65 000 лет назад, во время последнего ледникового периода, предки тоалийцев, вероятно, прибыли морем из материковой Азии.

Древний череп этой женщины, которую прозвали Бессе, стал первым человеческим ДНК, обнаруженным в Уолласеа — древнем островном регионе, который когда-то был воротами в Новую Гвинею и Австралию.

«Эти мореплаватели-охотники-собиратели были первыми обитателями Сахула, суперконтинента, который возник во время плейстоцена (ледникового периода), когда глобальный уровень моря упал, обнажив сухопутный мост между Австралией и Новой Гвинеей», — объясняет археолог Адам Брамм из Университета Гриффита в Австралии.

«Чтобы добраться до Сахула, эти первопроходцы пересекли океан через Уолласею, но об их путешествиях мало что известно», — добавил он.

Сегодня археологи спорят о том, откуда впервые пришли тоалийцы и когда они прибыли в Уолласею. Немногочисленные инструменты и артефакты, оставшиеся от их древней культуры, по-видимому, ограничены очень маленьким участком индонезийского острова, что говорит о том, что культура была довольно маленькой и изолированной.

Череп Бессе — одно из немногих оставшихся доказательств. Тщательный геномный анализ показывает, что эта женщина 17−18-лет имеет генетический состав, отличный от любого другого раннего человека, изученного на сегодня.

Примерно половину своего генетического состава Бессе разделяет с современными коренными австралийцами, а также с выходцами из Новой Гвинеи и островов Западной части Тихого океана, что позволяет предположить, что ее предки продолжали путешествовать по островам мимо Сулавеси.

Однако, что интересно, Бессе не имеет явных предков с современными людьми, живущими на острове. Исследователи считают, что неолитические фермеры с территории нынешнего Тайваня начали вытеснять небольшую культуру Сулавеси примерно 3500 лет назад.

«Открытие Бессе и последствия ее генетического происхождения показывают, насколько мало мы понимаем древнюю историю человечества в нашем регионе и сколько еще осталось раскрыть», — говорит Адам Брамм.

Предки Бессе, вероятно, были одними из первых современных людей, достигших Уолласеи, но вместо того, чтобы идти дальше с острова на восток, к Сахулу, они, должно быть, просто остались в Сулавеси. Если это так, то, возможно, предки Бессе создали очень старые наскальные рисунки, недавно обнаруженные в Южном Сулавеси. Это наскальное искусство датируется по крайней мере 45 500 лет назад и включает, возможно, самые ранние известные человеческие изображения животных.

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