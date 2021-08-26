Профессор Дунаев: Финансирование высшего образования в Беларуси сократилось на 40% 26.08.2021, 11:04

Расходы на одного студенты уменьшились с 2300 до 1700 евро в год.

Профессор Владимир Дунаев, член Общественного Болонского комитета, в интервью «Радыё Свабода» анализирует последние результаты поступления в белорусские вузы, прогнозирует, что идеологическое накачивание студентов снова провалится, и отмечает, что количество белорусских студентов, которые едут учиться в Россию — сокращается, а тех, кто едет учиться на Запад — увеличивается.

- В последние дни стали известны результаты поступления в вузы Беларуси, которые довольно активно обсуждаются в прессе. Мы видим недобор, мы видим снижение среднего балла по многим дисциплинам. Продолжают ли эти цифры какую-то тенденцию последних лет, или этот год стоит отдельно?

- Это, безусловно, продолжение тенденции. Недобор был всегда, но в этом году он достиг своеобразного рекорда. В этом процессе есть ряд причин, влияющих на популярность высшего образования в Беларуси.

Существует, кстати, общая мировая тенденция снижения престижа высшего образования, это происходит во многих странах. Но в Беларуси, безусловно, есть свои особенности, и прошлый год сильно добавил причин для молодых белорусов не поступать в белорусские вузы.

Последние 5 лет количество студентов в Беларуси существенно сокращается, процентов на 35 за это время. Прошлые годы план приема был сильно завышен, и это не совпадало с демографическим спадом. Власть в последнее время активно делает манипуляции с процедурами поступления, с централизованным тестированием, чтобы как-то улучшить эту картинку. Но она все равно ухудшается.

В этом году конкурс на бюджетные места оказался ниже запланированного. И Министерство образования отвечает: «Это же не мы планируем, это вузы, это они не подсчитали». Но это обман, ведь уже несколько лет именно Министерство образования планирует этот конкурс.

Тенденция такова, что набор на платные места сокращается — здесь играет свою роль и платежеспособность абитуриентов, и демографическая яма.

- 24 августа в своем выступлении Александр Лукашенко еще раз высказался за дальнейшую политизацию образования. В демократических странах студенты —потребители образовательных услуг: они имеют большой выбор, имеют большие права. Белорусским студентам об этом не приходится и мечтать.

- Все, что было сказано Лукашенко, было сказано в таком русле, что нужно в минимальной степени обращать внимание на пожелания школьников, студентов, их родителей. Учителя, преподаватели, вузы и Министерство образования, мол, должны диктовать свои условия.

Было сказано, что политика в школе должна быть, и должна быть только государственная. Частные детские сады и школы были объявлены рассадником свободомыслия. Частное образование и так имело большие проблемы, но теперь можно ожидать, что ситуация станет еще хуже.

Трудно сказать, какие инструменты пожелает применить государство. Министр говорил, что будут внесены соответствующие изменения в Кодекс об образовании, которые будут мешать созданию частных образовательных структур. Но в белорусских законах и так хватало ограничений. По сути, дискриминация частного образования присутствовала в семи законах.

Попытки индоктринации учащихся будут усилены. Но как на это отреагирует молодежь? Молодежь, как и было сказано Лукашенко, живет в интернете. Как власти могут это контролировать? Это же не советская ситуация. Поэтому я думаю, что какого-то инструмента, который позволил бы жестко контролировать учащихся, у власти нет.

- Студенты и школьники будут воспринимать это все с «фигой в кармане», отвечая на уроках, что «Беларусь — правовое и демократическое государство», а на самом деле думая совсем другое.

- История идеологической накачки в образование в Беларуси достаточно богата. В 2011 году Лукашенко вдруг увидел, что вся огромная идеологическая машина работала вхолостую. А между тем на нее тратились огромные бюджетные деньги.

Думаю, и сейчас эта попытка индоктринации окажется неудачной. Но в целом ситуация в сфере образования будет очень плачевной. Поэтому для молодых белорусов более приемлемыми и привлекательными становятся другие варианты получения высшего образования.

- Как раз об этом Лукашенко тоже высказался: «Езжайте, учитесь. Но вы, пожалуйста, там и оставайтесь. Ведь там им промывают мозги и забрасывают к нам уже как агентуру, с промытыми мозгами. Это уже идейные, ну, если не враги, то противники нашего государства. И нам приходится с ними бороться»

- Многие едут учиться за границу не для того, чтобы возвращаться. И говорить им «не возвращайтесь» — звучит как-то наивно. Они и не вернутся. Между тем выпускники иностранных вузов в Беларуси нередко дискриминировались административными методами.

Статистика, которая отстает на два года, тем не менее показывает однозначную тенденцию. Идет перераспределение течений иностранного обучения. Если раньше около 72 процентов тех, кто уезжал из Беларуси учиться за границу, ехали в Россию, то сейчас не меньше половины таких студентов учатся на Западе. И это очень интересно — ведь официальная политика была направлена на то, чтобы стимулировать общее образовательное пространство с Россией. Но по факту доля студентов, которые едут учиться в Россию, сокращается, а количество тех, кто едет учиться на Запад — увеличивается. Кстати, и количество российских студентов в белорусских вузах также сокращается.

- Пропаганда традиционно любит говорить о «социальном государстве», о том, что расходы на образование в Беларуси больше, чем в других странах. Какую закономерность можно наблюдать здесь за последние годы?

- Причина недоборов в вузе в том числе и та, что доступ к образованию оказался неравен для различных социальных групп. Существует неравенство между жителями городов, детьми обеспеченных семей — и жителями села и детьми бедных семей. Это означает, что для некоторых категорий высшее образование становится просто недоступным. Они даже уже и не сунутся туда. Какое же это «социальное государство», если социальные лифты не работают?

Финансирование высшего образования сокращается: за последние 5 лет — процентов на 40. Это касается и общей цифры, и цифры в расчете на одного студента. В данных 2018 года затраты консолидированного бюджета уменьшились с 2300 евро в год на одного студента до 1700 евро. Можно отметить, что среднее значение по Европе — 7000 евро.

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