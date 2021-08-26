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Минобороны Великобритании предупредило об угрозе теракта в аэропорту Кабула

  • 26.08.2021, 11:12
Минобороны Великобритании предупредило об угрозе теракта в аэропорту Кабула

Степень вероятности — очень высокая.

Замминистра обороны Великобритании Джеймс Хеппи в четверг заявил, что угроза террористической атаки в аэропорту Кабула очень высокая, сообщает «Интерфакс».

В эфире ВВС Хеппи указал, что разведслужбы сообщают о «неминуемой атаке». По его словам, угроза оценивается как «серьезная».

Он также отметил, что за минувшие сутки британские военнослужащие вывезли около 2 тыс. человек, в течение четверга планируется осуществить еще 11 рейсов.

При этом, Хеппи признал, что в Афганистане «останутся люди, которые будут в опасности, но их не успеют эвакуировать» до 31 августа.

США и их союзники проводят в аэропорту Кабула операцию по эвакуации гражданских, желающих покинуть Афганистан.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что его администрация работает над скорейшим завершением эвакуации из Кабула всех желающих покинуть Афганистан, а срок окончания операции пока остается прежним - 31 августа.

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