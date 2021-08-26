Умер известный поэт Алесь Рязанов

Умер известный поэт Алесь Рязанов2
- 26.08.2021, 11:19
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Его философские стихи изменили белорусскую литературу.
Умер Алесь Рязанов. Он был одним из самых значимых белорусских поэтов всех времен. Ему было 73 года, пишет nashaniva.com.
Рязанова исключили из университета в 1969-ом за требование обучения по-белорусски, но он не сломался. Его философские стихи изменили белорусскую литературу.
Рязанов родился 5 декабря 1947 года в деревне Селец Березовского района. В 1966 году поступил на филфак БГУ, в 1968-ом году вместе с другими студентами подписал письмо на имя Машерова с требованием преподавать по-белорусски. Спустя некоторое время Рязанова исключили из БГУ.
Авто сборников «Адраджэнне», «Назаўжды», «Шлях—360» и других. Переводил с литовского, латышского, болгарского, английского и других языков.