Умер известный поэт Алесь Рязанов 2 26.08.2021, 11:19

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Алесь Рязанов

Его философские стихи изменили белорусскую литературу.

Умер Алесь Рязанов. Он был одним из самых значимых белорусских поэтов всех времен. Ему было 73 года, пишет nashaniva.com.

Рязанова исключили из университета в 1969-ом за требование обучения по-белорусски, но он не сломался. Его философские стихи изменили белорусскую литературу.

Рязанов родился 5 декабря 1947 года в деревне Селец Березовского района. В 1966 году поступил на филфак БГУ, в 1968-ом году вместе с другими студентами подписал письмо на имя Машерова с требованием преподавать по-белорусски. Спустя некоторое время Рязанова исключили из БГУ.

Авто сборников «Адраджэнне», «Назаўжды», «Шлях—360» и других. Переводил с литовского, латышского, болгарского, английского и других языков.

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