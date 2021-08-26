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Лукашенко не пустил к мигрантам гуманитарный конвой

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  • 26.08.2021, 11:27
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Лукашенко не пустил к мигрантам гуманитарный конвой
Фото: Белсат

Транспорт сутки стоял на польско-белорусской границе.

«Нелегальная миграция может быть элементом российско-белорусских маневров «Запад-2021». Об этом заявил замминистра иносанных дел Польши Мартин Пшидач. Тем временем белорусские власти отрфициально отказались от гуманитарной помощи, которую Польша направила на границу, сообщает «Белсат».

Вода из реки, кусок хлеба, а вместо постели сырая земля – так мигранты описывают свой быт на белорусско-польской границе. Официальный Минск отказался принять гуманитарный конвой, который направила Варшава. Транспорт сутки стоял на границе. Он должен был подъехать к мигрантам с белорусской стороны.

«Действительно, есть отказ. К нашему удивлению, пришел полный отказ принять помощь с польской стороны. Это была помощь для гуманитарных целей», – говорит Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши.

Сейчас на польско-белорусской границе недалеко от Белостока находится 24 мигранта. Это данные польских властей. В Варшаве подчеркивают, что иностранцы остаются на территории Беларуси, а польские пограничники и военные не пускают их на территорию страны. Мигранты же, в свою очередь, говорят, что являются беженцами из Ирака и Афганистана и хотят получить в Польше убежище, но им этого не позволяют сделать. Остается открытым вопрос: как посторонние смогли незаметно для белорусских пограничников подойти прямо к границе? В Варшаве не сомневаются: без участия Минска не обошлось – Лукашенко играет человеческими жизнями и пытается шантажировать Запад миграционным кризисом.

«Мы имеем дело со специально подготовленной акцией со стороны режима Лукашенко. Мы охраняем нашу границу надлежащим образом», – говорит Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши.

В Брюсселе выражают поддержку Варшаве. Пресс-секретарь Еврокомиссии Кристиан Виганд подчеркнул, что ЕС не будет «мириться с попытками спровоцировать нелегальную миграцию на свою территорию». Впрочем, раздаются и голоса критики.

«Я понимаю, что эта ситуация является результатом действий Беларуси, которая побуждает людей пересекать границу, ставя их в уязвимое положение, создавая проблемы для принимающего государства. Решительно осуждаю такие действия. Но Польша не должна допустить, чтобы ни в чем не повинные люди стали жертвами таких действий», – считает Дуня Миятович, комиссар ЕС по правам человека.

С призывом к Польше принять группу мигрантов выступило и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Недовольны действиями властей также представители польских гуманитарных организаций и оппозиция. Они требуют принять мигрантов или хотя бы дать возможность передать им продукты и вещи. Военные никого не пускают, общение с иностранцами происходит с помощью мегафона. Один из депутатов Сейма даже попытался прорваться сквозь оцепления.

«У нас здесь шоколад, бананы, орехи, попробуем все это передать», – сказал Франтишек Стерчевский, депутат Сейма Польши.

После долгих препирательств парламентарий попытался добежать до группы мигрантов, но был остановлен. Тем временем глава канцелярии польского правительства Михал Дворчик заявил в среду, что в этой ситуации принятие десятков мигрантов в Польше может привести к тому, что белорусские власти используют в своей политической игре уже тысячи несчастных.

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