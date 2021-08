Ученые обнаружили необъяснимое явление в атмосфере Земли 2 26.08.2021, 11:42

Исследователи не могут найти его источник.

Специалисты из Калифорнийского университета установили, насколько сильно изменилась атмосфера нашей планеты за последние 150 лет. Для этого они провели тщательный анализ химического состава льдов, которые были сформированы на территории Антарктиды еще в середине прошлого столетия.

Об этом сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences (перевод — planetanovosti.com).

Результаты несколько шокировали ученых. Исследование продемонстрировало, что за это время значительно увеличилось количество водорода. До середины прошлого столетия показатель вещества оставался относительно стабильным, но потом начал постепенно расти и уже к началу 21 столетия увеличился примерно на 70%. Очень резкий рост при этом наблюдался в конце 20 столетия, в последние 20 лет.

Такие результаты несколько озадачили специалистов. Ранее они считали, что основной источник водорода – это производство синтез-газа. Но в последние несколько десятилетий его выработка заметно сократилась, а выбросы при этом только увеличились. Это указывает на то, что существует какой-то другой источник, но эксперты пока что не знают, что это. Они собираются в ближайшее время провести еще несколько исследований, чтобы получить ответ на данный вопрос.

Водород – это парниковый газ, который при попадании в атмосферу провоцирует более медленный распад метана, влияет на образование озона. Из-за этого лишнее тепло не может покидать пределы Земли, что приводит к ее стремительному нагреванию.

