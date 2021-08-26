YouTube удалил миллион видео с дезинформацией о COVID-19 4 26.08.2021, 11:50

Руководство сервиса объяснило, зачем это было сделано.

По словам директора по продуктам YouTube Нила Махона, с февраля 2020 года YouTube удалил 1 миллион видео, содержащих «опасную дезинформацию» о COVID-19, сообщает nv.ua.

Махон поделился этой статистикой в своем блоге, где упомянул также, как компания борется с дезинформацией.

«Дезинформация переместилась из маргинального направления в основное. Больше не ограничиваясь изолированными мирами отрицателей Холокоста теперь она проникает во все аспекты общества», — написал Махон.

В то же время руководитель Youtube утверждал, что «плохой контент» составляет лишь небольшой процент контента YouTube в целом.

«Плохой контент составляет лишь крошечный процент от миллиардов видео на YouTube (около 0,16−0,18% от общего числа просмотров оказывается контентом, нарушающим наши правила)», — написал Махон.

Он добавил, что YouTube удаляет почти 10 миллионов видео каждый квартал, «большинство из которых не набирает даже 10 просмотров».

Facebook недавно выступил с аналогичным аргументом в отношении контента на своей платформе. На прошлой неделе социальная сеть опубликовала отчет, в котором утверждалось, что самые популярные сообщения — это мемы и другой неполитический контент. И, столкнувшись с критикой по поводу обращения с COVID-19 и дезинформацией о вакцинах, компания утверждала, что дезинформация о вакцинах «не соответствует типу контента, который видят большинство пользователей».

И Facebook, и YouTube подверглись особой проверке за свою политику в отношении дезинформации о здоровье во время пандемии. Обе платформы имеют более миллиарда пользователей. И обе платформы до сих пор отказываются раскрывать подробности о том, как распространяется дезинформация о вакцинах и здоровье или сколько пользователей с ней сталкиваются.

Махон также сказал, что устранение дезинформации — лишь один из аспектов подхода компании. YouTube также работает над «сбором информации из надежных источников и сокращением распространения видео с вредоносной дезинформацией».

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