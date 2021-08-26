В России возник острый дефицит жизненно важных импортных лекарств от артрита 26.08.2021, 11:54

В Федеральной антимонопольной службе заявили, что «проблемы нет».

В России пациенты столкнулись с острой нехваткой импортных лекарств для больных ревматическими заболеваниями. Один из них — раствор метотрексата, внесенный в перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов.

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на российскую ревматологическую ассоциацию «Надежда».

Этот препарат постоянно принимают 2-2,5 млн человек, рассказала вице-президент ассоциации Полина Пчельникова. Пациенты с артритами должны делать инъекции раз в неделю, а перерыв в лечении может привести к обострению заболевания. В швейцарской компании Sandoz, производящей препарат, объяснили перебои с транспортировкой лекарства изменением дизайна упаковки. Они обещали восстановить поставки в октябре.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) не видят риска дефицита. По мнению ФАС, в России производить или продавать препарат с такими же характеристиками могут шесть других компаний.

В прошлом году в России возник сильный дефицит лекарств от ревматических заболеваний из-за пандемии в связи с тем, что они также используются для лечения COVID-19. Среди таких лекарств — азатиоприн, микофенолат мофетила, гидроксихлорохин и метилпреднизолон.