«Таракан пилит лес напоследок, перед тем, как свалить»3
- 26.08.2021, 11:59
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Его сипатое верещание уже никто не воспринимает.
Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письмо читателя:
- Я думаю, что Лукашенко пилит лес напоследок. Перед тем, как свалить.
Он в принципе ведёт себя так, будто жить тут не собирается,
чтобы он сипато не верещал.
Он хочет оставить нам побольше проблем и свалить. Экологических, междоусобных внутри страны, экономических.
Таракан просто прямо сейчас закладывает проблемы — минирует всю территорию. Оставляет за собой кучи. Даже если он помрет (к этому всё энергично движется) в скором времени эти проблемы никуда не денутся. Нам придётся их решать.
Мы мечтали о мирной жизни. Растили детей в любви, но это испытание выпало на наше поколение.
Точно знаю, что жить так, как навязывают нам, я не буду. Буду защищаться.