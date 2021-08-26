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«Таракан пилит лес напоследок, перед тем, как свалить»

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  • 26.08.2021, 11:59
  • 2,130
«Таракан пилит лес напоследок, перед тем, как свалить»

Его сипатое верещание уже никто не воспринимает.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письмо читателя:

- Я думаю, что Лукашенко пилит лес напоследок. Перед тем, как свалить.

Он в принципе ведёт себя так, будто жить тут не собирается,

чтобы он сипато не верещал.

Он хочет оставить нам побольше проблем и свалить. Экологических, междоусобных внутри страны, экономических.

Таракан просто прямо сейчас закладывает проблемы — минирует всю территорию. Оставляет за собой кучи. Даже если он помрет (к этому всё энергично движется) в скором времени эти проблемы никуда не денутся. Нам придётся их решать.

Мы мечтали о мирной жизни. Растили детей в любви, но это испытание выпало на наше поколение.

Точно знаю, что жить так, как навязывают нам, я не буду. Буду защищаться.

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