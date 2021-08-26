Шок в Кремле Телеграм-канал «Серпом По»

26.08.2021, 12:02

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Фото: ТАСС

Инфляция в России резко подскочила — перед самыми выборами.

За последнюю неделю рост потребительских цен в России составил 0,1% - это после 5 недель сезонной (хоть и мизерной) дефляции.

Плодоовощи все еще продолжают быстро падать (собрали урожай) — на 1,7%. Тем сильнее выросли цены на остальные товары, в т.ч. продовольствие.

Если уж Росстат показал резкое ускорение инфляции, то что на самом деле на прилавках творится...

Никуда факторы роста цен не исчезли. Этот скачок показал, что ни правительству (с его субсидиями, картельными соглашениями в торговле и у производителей, повышением таможенных пошлин), ни ЦБ (с его постоянным повышением процентной ставки) ничего сделать с инфляцией так и не удалось. Наоборот, их усилия только усугубляют ситуацию.

Не пора ли уже принимать радикальные решения? Ну хотя бы потому, что выборы на носу?

Первое и простейшее, что надо сделать, — немедленно отменить продовольственные контрсанкции, которые очевидно бьют по россиянам, а не по зарубежным производителям.

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