«Здесь все герои»: как рабочие БелАЗа вышли на марш в Жодино
- 26.08.2021, 12:08
Каким был этот день в 2020-м.
26 августа, год назад, рабочие БелАЗа прошли маршем в Жодино в поддержку жертв протестов, забастовщиков и репрессированных заводчан, пишет «Саліларнасць».
В Минске на площади Независимости прошла ежевечерняя акция солидарности. Среди участников выделялся молодой француз Габриэль Пике, ранее изучавший в Беларуси театральное искусство.
Он устроил на площади перфоманс: вышел с нарисованными на теле «Пагоняй» и бело-красно-белым флагом. Габриэль скандировал: «Жыве Беларусь!». Люди кричали в ответ «Молодец!».
— Я не герой — здесь все герои, — скоромно отвечал француз.