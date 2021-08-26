«Здесь все герои»: как рабочие БелАЗа вышли на марш в Жодино 26.08.2021, 12:08

Каким был этот день в 2020-м.

26 августа, год назад, рабочие БелАЗа прошли маршем в Жодино в поддержку жертв протестов, забастовщиков и репрессированных заводчан, пишет «Саліларнасць».

В Минске на площади Независимости прошла ежевечерняя акция солидарности. Среди участников выделялся молодой француз Габриэль Пике, ранее изучавший в Беларуси театральное искусство.

Он устроил на площади перфоманс: вышел с нарисованными на теле «Пагоняй» и бело-красно-белым флагом. Габриэль скандировал: «Жыве Беларусь!». Люди кричали в ответ «Молодец!».

— Я не герой — здесь все герои, — скоромно отвечал француз.

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