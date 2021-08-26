Успеть улететь: как выглядит аэропорт Кабула и его окрестности из космоса
- 26.08.2021, 12:20
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Снимки со спутника Maxar Technologies впечатляют.
Уже 10 дней идет эвакуация граждан зарубежных государств, а также граждан Афганистана которые сотрудничали с представителями международной коалиции и опасаются преследования после фактического захвата власти «Талибаном» из международного аэропорта в Кабуле.
Власти США сообщили об эвакуации более 88 тысяч человек. Вечером 25 августа в терминалах и взлетно-посадочной полосе своей очереди на эвакуацию дожидались около 10 тысяч человек.
Генерал-майор армии США Генк Тэйлор заявил, что самолеты оставляют аэропорт каждые 39 минут. Эвакуация продолжится до 31 августа — если после этого на территории Афганистана останутся войска западной коалиции, то «Талибан» будет считать это «продолжением оккупации» и грозит решительным ответом.
Весь этот масштабный миграционный кризис снимает пролетающий мимо спутник Maxar Technologies, именно благодаря его снимкам из космоса мы можем увидеть количество людей желающих покинуть Афганистан, пишет zerkalo.io.