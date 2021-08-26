Спортсмен-ябатька занял последнее место на этапе «Бриллиантовой лиги»19
- 26.08.2021, 12:26
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Максим Недосеков не смог преодолеть стартовую для себя высоту.
В Лозанне проходит этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги». Бронзовый медалист Токио и рекордсмен Беларуси (2,37) Максим Недосеков не смог преодолеть стартовую для себя высоту (2,16) и занял последнее место, сообщает «Трибуна».
Легкая атлетика
«Бриллиантовая лига»
Лозанна, Швейцария
Прыжки в высоту
Мужчины
1. Илья Иванюк (Россия) – 2,30
2. Шелби Макивен (США) – 2,27
3. Андрей Проценко (Украина) – 2,27
8. Максим Недосеков (Беларусь)
Максим Недосеков известен своими одиозными высказываниям в поддержку незаконного режима в Беларуси. Например, он резко критиковал Кристину Тимановскую, а также высказывал сожаление, что не служит в ОМОНе.