Спортсмен-ябатька занял последнее место на этапе «Бриллиантовой лиги» 19 26.08.2021, 12:26

8,710

Максим Недосеков

Максим Недосеков не смог преодолеть стартовую для себя высоту.

В Лозанне проходит этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги». Бронзовый медалист Токио и рекордсмен Беларуси (2,37) Максим Недосеков не смог преодолеть стартовую для себя высоту (2,16) и занял последнее место, сообщает «Трибуна».

Легкая атлетика

«Бриллиантовая лига»

Лозанна, Швейцария

Прыжки в высоту

Мужчины

1. Илья Иванюк (Россия) – 2,30

2. Шелби Макивен (США) – 2,27

3. Андрей Проценко (Украина) – 2,27

8. Максим Недосеков (Беларусь)

Максим Недосеков известен своими одиозными высказываниям в поддержку незаконного режима в Беларуси. Например, он резко критиковал Кристину Тимановскую, а также высказывал сожаление, что не служит в ОМОНе.

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