закрыть
26 августа 2021, четверг, 15:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Спортсмен-ябатька занял последнее место на этапе «Бриллиантовой лиги»

19
  • 26.08.2021, 12:26
  • 8,710
Спортсмен-ябатька занял последнее место на этапе «Бриллиантовой лиги»
Максим Недосеков

Максим Недосеков не смог преодолеть стартовую для себя высоту.

В Лозанне проходит этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги». Бронзовый медалист Токио и рекордсмен Беларуси (2,37) Максим Недосеков не смог преодолеть стартовую для себя высоту (2,16) и занял последнее место, сообщает «Трибуна».

Легкая атлетика

«Бриллиантовая лига»

Лозанна, Швейцария

Прыжки в высоту

Мужчины

1. Илья Иванюк (Россия) – 2,30

2. Шелби Макивен (США) – 2,27

3. Андрей Проценко (Украина) – 2,27

8. Максим Недосеков (Беларусь)

Максим Недосеков известен своими одиозными высказываниям в поддержку незаконного режима в Беларуси. Например, он резко критиковал Кристину Тимановскую, а также высказывал сожаление, что не служит в ОМОНе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Убывай!
Убывай! Артем Черников
Коллективная теща для коллективного Валенсы
Коллективная теща для коллективного Валенсы Ирина Халип
Граница на замке, небо на прицеле
Граница на замке, небо на прицеле Владимир Халип
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко Вадим Прокопьев