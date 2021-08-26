На Донбассе украинский боец в одиночку уничтожил пять наемников из РФ 26.08.2021, 12:30

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иллюстрационное фото

До этого наемники обстреливали украинские посты.

На Донбассе, в районе проведения ООС, украинский воин в одиночку зашел на позиции противника и сам уничтожил весь личный состав опорного пункта, нарушавшего условия перемирия и обстреливавшего украинские посты. Как пишет «Апостроф», об этом сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов.

По его словам, это происходило в "серой зоне", которая по условиям Минских соглашений должна была находиться под контролем Украины.

"В результате сразу пять наемников оккупационных войск на Донбассе, имеющих паспорта граждан РФ, были нейтрализованы на месте. Причем подтвержденных самим противником, с опубликованными личными данными", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинский боец благополучно вернулся.

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