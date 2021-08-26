«Закончит как Гитлер, Хусейн или Милошевич?»: Лукашенко сам стал в их порочный ряд Телеграм-канал «Минская Семибоярщина»

26.08.2021, 12:40

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Фото: AFP

Победа добра просто неизбежна.

Принято считать, что побеждает тот, кто готов идти до конца. Отчасти оно, конечно, верно. Но до какого конца? Как Гитлер, Хусейн или Милошевич? Восхищаясь «собственной непогрешимостью и уникальной гениальностью», эти фюреры не гнушались убийствами ни в чем не повинных людей. Издевались над человеческим достоинством собственного народа. Ради «своего я» во власти они шли на все. Их печальный финал всем хорошо известен.

Лукашенко сам стал в их порочный ряд. Он перешагнул ту почти невидимую грань, когда любая целесообразность превращается в абсолютное зло и преступление против человечности. В этом случае никакая злонамеренная «готовность на все» уже не поможет.

Победа добра просто неизбежна.

Телеграм-канал «Минская Семибоярщина»

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