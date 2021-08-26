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Провал крымской молчанки

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  • 26.08.2021, 12:49
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Провал крымской молчанки
Фото: depositphotos.com

Деньги россиян идут коту под хвост.

Российская машина информационной пропаганды устроена сложно. Наиболее часто используемый ею метод воздействия на массовое сознание состоит в продвижении любой ценой выгодных для Кремля нарративов. При этом реализуется тактика проактивного охвата всего спектра версий и мнений. Иными словами происходит оккупация информационного поля с помощью подконтрольных сетей и агентов влияния, пишет Telegram-канал «Сито Сократа».

Если взять как пример тему афганского кризиса, то на лицо проработка различных сегментов общественного мнения месседжами от «рукопожатных талибов-друзей» до «не будем торопиться снимать с Талибана ярлык террористов». Или от «талибы увязнут во внутренней гражданской войне» до «исламистской угрозы для южного фланга ОДКБ». Понять, что в головах у российского руководства после такого информационного винегрета сложно: все как бы ясно, но по существу ничего не понятно. Однако тема постоянно крутится в повестке.

Но внимания заслуживает и другой инструментарий российских информационных влияний, а именно политика умалчивания важных тем, и стремление предать их забвению. Недавние события с проведением в Киеве учредительного саммита Крымской платформы, обнажили подобную болевую точку. Хотя украинский президент приглашал российскую сторону к участию в данном форуме, российские дипломаты, обычно без мыла влезающие в самые разнообразные многосторонние форумы в Африке, Южной Америке или Антарктике, тут бегут, как черти от ладана. А зря, ведь проблематика касается самой важной для РФ темы: выход из международной изоляции и возврат в правовое поле.

Если изначально Путина заинтересовало участие в данной инициативе, ведь с точки зрения российских олигархов и бюрократов оккупированный Крым не только водная проблема, но тормоз развития российской экономики, то потом под давлением силовиков была реализована программа дискредитации украинских предложений. Саммит получил наименование антироссийского «шабаша», и была начата работа по его дискредитации. Хотя российские говорящие головы продвигали тезис о мертворожденной идее, но приезд в Киев делегаций 43 стран и 4 международных организаций показал их полную несостоятельность.

Коллективный Запад осознал важность Крымской платформы в качестве инструмента обуздания российской агрессии. Если не будут предприняты энергичные меры по деоккупации Крыма, то под удар попадет суверенитет стран Балтии и Польши. ФСБ уже реализует ИПСО по дискредитации Финляндии и Японии, манипулируя архивами Второй мировой войны. Эти страны не могут чувствовать себя в безопасности, ведь территориальные вопросы снова реанимируются Кремлем.

Отдельный аспект, о котором молчит российская пропаганда: как давили на правительства отдельных азиатских и африканских стран, чтобы их делегации не прибыли на Крымскую платформу. Здесь несколько схем. Во-первых, азиатов давили угрозами выкинуть их фирмы с российского рынка или обложить неподемными пошлинами. Во-вторых, африканцев шантажировали отказом списания советских долгов или инфильтрацией российских наемников из ЧВК «Группа Вагнера». Базы россиян в ЦАР используются для шантажа лидеров Центральной Африки, желавших принять участие в Крымской платформе. В-третьих, использовался и банальный подкуп, ведь российский бюджет большой, и можно миллионы выкинуть для покупки лояльности отдельных иностранных политиков.

Но в сухом остатке все эти манипуляции не достигли конечной цели. Украина приняла крупнейший в ее дипломатической истории международный форум. Создан надежный фундамент для сохранения крымской темы в международной повестке. Следующие форумы будут еще более представительными, что злит россиян. Пока статус Крыма в фокусе внимания — деньги россиян коту под хвост.

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