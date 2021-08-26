«Перед нами стоит задача демонтажа системы» 26.08.2021, 13:03

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Фото: AFP

Сколько осталось до победы зависит от нас.

- Многие думают о том, что «что-то всё затянулось», пишет канал «Гані быкоў!»:

Перед нами стоит задача демонтажа системы. 26 лет белорусская политика и общественное поле зачищалось, лидеры сидели в тюрьмах и без вести исчезали, все партии и организации душились на корню.

Поэтому нет смысла высчитывать время с калькулятором, сколько же там осталось до нашей победы. Будет она через месяц или через год зависит только от двух факторов: нашей активности и способности к самоорганизации.

Жыве Беларусь! Продолжаем борьбу!

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