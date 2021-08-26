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Синепалый боится и упрашивает не предавать

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  • 26.08.2021, 13:34
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Синепалый боится и упрашивает не предавать

Главарь хунты подозревает, что лояльных не осталось и среди силовиков.

Расскажем о том, как агрофюрер боится. Именно поэтому он постоянно награждает силовиков и буквально упрашивает не предавать. Кроме них, у него никого не осталось, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Именно страх заставляет давить всех, кто посмел выйти из системы. Даже гражданских. В администрации пересидента прямо говорят, что после ухода жизни не будет ни у тех, кто вышел, ни у их родственников. Поверить в это легко, потому что хунта давно потеряла совесть и здравый смысл.

Мы рассказывали о том, что подкрышники появились на всех крупных предприятиях и в вузах. В школах вводят должности заместителя директора по безопасности (очень логично, если считать детсады ячейками цветных революций). В церкви священника в погонах не поймут, поэтому там идет жесткая вербовка.

Но несмотря на все это хунта продолжает бояться и постоянно увеличивает количество тех, кто будет контролировать, чтобы не предавали.

С 1 сентября в крупных отделах внутренних дел (около 50 штук) расширены штаты в подразделениях милиции общественной безопасности. В частности, будет введена вторая должность замначальника отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности.

Делается это для дополнительного контроля личного состава и усиления воспитательно-идеологической работы. Хунта никак не может понять, что дело не в количестве идеологов, а в том, что никакой внятной идеологии она обществу предложить не может. Война со всеми вокруг, стабильность, которая на самом деле застой, и постоянное нагнетание – эти лейтмотивы звучат уже год, но воз и ныне там.

Кроме того, увеличены потолки по званиям. Раньше должность заместителя начальника ООПП была майорская, сейчас – подполковничья. Это тоже одна из плюшек, которыми хунта пытается нарастить количество лояльных.

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