Глава МИД Украины поставил на место Лаврова 10 26.08.2021, 13:37

7,982

Дмитрий КУЛЕБА

фото: pravda.com.ua

В РФ занервничали из-за указа о введении Дня украинской государственности.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил российскому коллеге Сергею Лаврову на заявление о "присвоении" истории.

Накануне Лавров заявил, что Украина "приватизировала" День крещения Руси.

"Российские коллеги, Украине в отличие от вас не нужно ничего приватизировать. Мы как были на своей земле тысячи лет, так и остаемся на ней. Это вы пытаетесь присвоить чужую историю, чужие блюда, чужую культуру. Украина была, есть и будет", - заявил Кулеба.

Он отметил, что уже сотни лет Москву пытаются называть центром.

"Двух Киевов нет. Есть один Киев и это украинский Киев. Это столица украинского государства. Он с самого начала был столицей Древней Руси. Это наша история. Наше настоящее. Наше прошлое", - заявил он.

Также Кулеба назвал "очень нервной" реакцию РФ на указ о введении Дня украинской государственности.

"Чрезвычайно нервная реакция прозвучала от моего коллеги Сергея Лаврова и вообще из России. Это нормально, мы должны относиться к этому спокойно. Безусловно, для всех людей, не лишенных здравого смысла и понимания истории, комментарии министра иностранных дел РФ относительно этого указа президента Украины и вообще по украинской истории являются неуместными, исторически некорректны"- сказал он.

Напомним, День украинской государственности планируют установить в день крещения Руси 28 июля и объявить его выходным. Решение примет парламент.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».