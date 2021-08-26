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Глава МИД Украины поставил на место Лаврова

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  • 26.08.2021, 13:37
  • 7,982
Глава МИД Украины поставил на место Лаврова
Дмитрий КУЛЕБА
фото: pravda.com.ua

В РФ занервничали из-за указа о введении Дня украинской государственности.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил российскому коллеге Сергею Лаврову на заявление о "присвоении" истории.

Накануне Лавров заявил, что Украина "приватизировала" День крещения Руси.

"Российские коллеги, Украине в отличие от вас не нужно ничего приватизировать. Мы как были на своей земле тысячи лет, так и остаемся на ней. Это вы пытаетесь присвоить чужую историю, чужие блюда, чужую культуру. Украина была, есть и будет", - заявил Кулеба.

Он отметил, что уже сотни лет Москву пытаются называть центром.

"Двух Киевов нет. Есть один Киев и это украинский Киев. Это столица украинского государства. Он с самого начала был столицей Древней Руси. Это наша история. Наше настоящее. Наше прошлое", - заявил он.

Также Кулеба назвал "очень нервной" реакцию РФ на указ о введении Дня украинской государственности.

"Чрезвычайно нервная реакция прозвучала от моего коллеги Сергея Лаврова и вообще из России. Это нормально, мы должны относиться к этому спокойно. Безусловно, для всех людей, не лишенных здравого смысла и понимания истории, комментарии министра иностранных дел РФ относительно этого указа президента Украины и вообще по украинской истории являются неуместными, исторически некорректны"- сказал он.

Напомним, День украинской государственности планируют установить в день крещения Руси 28 июля и объявить его выходным. Решение примет парламент.

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