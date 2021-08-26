В Лиде дождем залило школу из-за не отремонтированной крыши

В Лиде дождем залило школу из-за не отремонтированной крыши5
- 26.08.2021, 13:44
- 1,998
Вода дошла до подвала.
«Из-за дождей и недоделанной крыши залило всю школу до подвала», — сообщили zerkalo.io жители города Лида о ситуации, которая произошла в городской СШ № 16. Читатели уверяют, что проблема возникла из-за того, что денег на начавшийся ремонт кровли не хватило и его приостановили. Руководство ситуацию не комментирует.
— В этом июле в школе начали делать ремонт крыши. Кровлю сняли, а дальше работы прекратили: денег нет, так и оставили. Пошли сильные ливни, и школу затопило до подвала. А сейчас в авральном порядке делают ремонт кабинетов школы. Учителям про это распространяться запретили, — сообщил житель Лиды, пожелавший остаться анонимным.
О том, что школу затопило, говорят и ее учащиеся. Один из них сообщил, что водой залило «первый, второй и третий этажи, из-за этого нас могут перевести в 14 или 10 школу», второй старшеклассник рассказал, что «затопило некоторые классы на третьем этаже, стоял кран возле здания, но его уже убрали». Информации о сроках окончания работ у школьников и их родителей нет.
В Telegram-канале «ЛидаМедиа Пресс-секретарь» (его ведет пресс-служба местного райисполкома) о ремонте школы и стадиона возле нее сообщалось 25 августа. Отмечалось, что в учебном заведении пока ремонтируют кровлю. По словам авторов канала, некоторые работы на крыше строители будут вести и после 1 сентября, «не мешая учебному процессу». На стадионе планируют установить освещение, отремонтировать беговую дорожку и площадку у входа в школу.
На вопрос о ситуации, которая произошла в СШ № 16, ее директор Ольга Виниченко отвечать отказалась. Давать комментарии отказались и в управлении образования Лидского райисполкома, посоветовав обратиться к ним с письменным запросом.