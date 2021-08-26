Китайский миллиардер проиграл $26 миллиона в казино за пять дней
- 26.08.2021, 13:55
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Известный лондонский клуб Les Ambassadeurs попросило суд заблокировать активы бизнесмена.
Лондонское казино Les Ambassadeurs попросило суд заблокировать активы китайского миллиардера, который задолжал крупную сумму несколько лет назад.
В апреле 2018-го китайский миллиардер Ю Сонгбо проиграл около $26 млн в лондонском казино Les Ambassadeurs, сообщает nv.ua.
Через некоторое время предприниматель договорился с руководством казино о сокращении долга на три миллиона долларов, и выплатил около $10 млн.
После этого Сонгбо пропал и представители Les Ambassadeurs обратились в суд.
В прошлом году верховный суд Великобритании постановил, что гражданин Китая несет ответственность за 10 миллионов фунтов стерлингов ($13,7 млн) перед казино. Кроме основного долга в эту сумму включены проценты и судебные издержки.
Казино Les Ambassadeurs, также известное как Les A, фигурирует во многих фильмах, включая некоторые части бондианы.
Премиум-членство в клубе игроков этого казино стоит 25 тыс. фунтов стерлингов в год ($33 тыс.).