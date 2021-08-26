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Китайский миллиардер проиграл $26 миллиона в казино за пять дней

  • 26.08.2021, 13:55
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Китайский миллиардер проиграл $26 миллиона в казино за пять дней

Известный лондонский клуб Les Ambassadeurs попросило суд заблокировать активы бизнесмена.

Лондонское казино Les Ambassadeurs попросило суд заблокировать активы китайского миллиардера, который задолжал крупную сумму несколько лет назад.

В апреле 2018-го китайский миллиардер Ю Сонгбо проиграл около $26 млн в лондонском казино Les Ambassadeurs, сообщает nv.ua.

Через некоторое время предприниматель договорился с руководством казино о сокращении долга на три миллиона долларов, и выплатил около $10 млн.

После этого Сонгбо пропал и представители Les Ambassadeurs обратились в суд.

В прошлом году верховный суд Великобритании постановил, что гражданин Китая несет ответственность за 10 миллионов фунтов стерлингов ($13,7 млн) перед казино. Кроме основного долга в эту сумму включены проценты и судебные издержки.

Казино Les Ambassadeurs, также известное как Les A, фигурирует во многих фильмах, включая некоторые части бондианы.

Премиум-членство в клубе игроков этого казино стоит 25 тыс. фунтов стерлингов в год ($33 тыс.).

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