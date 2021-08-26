Российские пропагандисты дорисовали беженцам из Афганистана автоматы и гранатометы 26.08.2021, 14:02

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В Сети разгорелся скандал.

Кремлевский пропагандистский ресурс RT, входящий в структуру государственного агентства Россия сегодня, дорисовали беженцам из Афганистана, прибывшим в Бельгию, автоматы и гранатометы.

На соответствующее фото обратили внимание пользователи Twitter, сообщает nv.ua.

Nothing to see here, just Russian state broadcaster RT photoshopping weapons and explosives onto an image of an innocent Afghan refugee family to portray them as terrorists. pic.twitter.com/jLRDs5WlHo — Jimmy (@JimmySecUK) August 25, 2021

Оригинальный снимок принадлежит агентству Reuters.

Фото: REUTERS/Johanna Geron

На нем запечатлена семья афганских беженцев с детьми, прибывшие на бельгийскую военную базу Мельсбрук после эвакуации из Кабула в связи с его захватом боевиками террористического движения Талибан.

И хотя обнародованное россиянами фото содержит вертикальную строку, сообщающую, что изображение на нем отредактировано, прочитать миллиметровый текст на экране смартфона без увеличения практически невозможно.

«Некоторые террористы получают бесплатный проезд из Афганистана?», — написали российские пропагандисты в комментарии к обнародованному снимку.

После разгоревшегося в соцсетях скандала, сотрудники RT решили удалить провокационный пост.

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