закрыть
26 августа 2021, четверг, 15:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Российские пропагандисты дорисовали беженцам из Афганистана автоматы и гранатометы

  • 26.08.2021, 14:02
  • 10,468
Российские пропагандисты дорисовали беженцам из Афганистана автоматы и гранатометы

В Сети разгорелся скандал.

Кремлевский пропагандистский ресурс RT, входящий в структуру государственного агентства Россия сегодня, дорисовали беженцам из Афганистана, прибывшим в Бельгию, автоматы и гранатометы.

На соответствующее фото обратили внимание пользователи Twitter, сообщает nv.ua.

Оригинальный снимок принадлежит агентству Reuters.

Фото: REUTERS/Johanna Geron

На нем запечатлена семья афганских беженцев с детьми, прибывшие на бельгийскую военную базу Мельсбрук после эвакуации из Кабула в связи с его захватом боевиками террористического движения Талибан.

И хотя обнародованное россиянами фото содержит вертикальную строку, сообщающую, что изображение на нем отредактировано, прочитать миллиметровый текст на экране смартфона без увеличения практически невозможно.

«Некоторые террористы получают бесплатный проезд из Афганистана?», — написали российские пропагандисты в комментарии к обнародованному снимку.

После разгоревшегося в соцсетях скандала, сотрудники RT решили удалить провокационный пост.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Убывай!
Убывай! Артем Черников
Коллективная теща для коллективного Валенсы
Коллективная теща для коллективного Валенсы Ирина Халип
Граница на замке, небо на прицеле
Граница на замке, небо на прицеле Владимир Халип
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко Вадим Прокопьев