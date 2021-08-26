Доллар и евро пошли вверх 26.08.2021, 14:07

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Итоги валютных торгов в Минске 26 августа.

26 августа 2021 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют: курс доллара – 2.5137, курс евро – 2.9593, курс российского рубля (100 RUB) составил 3.3988, пишет myfin.by.

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились ростом на 0.0079 рубля до 2.5137, что составило 0.32%.

Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к рублю на 0.0161 (0.55%), на 26 августа 2021 курс составил 2.9593.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ослаблением на 0.0002 рублей (0.01%).

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