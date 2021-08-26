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Медики выявили неожиданную пользу молочных продуктов

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  • 26.08.2021, 14:13
  • 2,316
Медики выявили неожиданную пользу молочных продуктов

Один из самых полезных продуктов — сыр.

Сегодня в мире диетологии и здорового питания постоянно возникают дискуссии: полезен ли сыр? С одной стороны, это достаточно жирный продукт, который содержит большое количество насыщенных жиров, так что безоговорочно здоровым считать его нельзя. Medicina.ua пробует разобраться, насколько полезны сыры для здоровья и какие из них можно смело вводить в свой рацион.

Что говорит наука?

Научное исследование, проведенное в 2018 году продемонстрировало, что молочные жиры, содержащиеся в сыре положительно влияют на состояние сердечно-сосудистой системы, снижая риск заболеваний сердца. Об этом идет речь в статье, опубликованной в авторитетном медицинском издании «Ланцет».

Вероятнее всего, такое положительное влияние сыра на организм наблюдается из-за того, что этот продукт содержит важные для него питательные вещества, в том числе – протеин, кальций, цинк, витамины В12 и А. Но в зависимости от пищевых потребностей и физиологических особенностей человека лучше выбирать тот или иной тип сыра.

Какой из сыров лучше всего выбирать?

Мягкие сыры, к которым относятся фета, рикотта, моцарелла и козий сыр – вкусные и питательные. Они содержат много белка, но при этом мало жиров и калорий. Например, фета – самый диетический сыр и при этом, достаточно соленый. Советуем использовать его в салатах, чтобы не добавлять туда соль. А по содержанию пробиотиков выигрывает козий сыр. Поэтому регулярно употребляйте этот продукт.

Хорошие источники кальция и витамина А – твердые сыры (чеддер, пармезан, швейцарский сыр). Они содержат совсем небольшое количество жиров и лактозы, поэтому идеально подходят для рациона людей с синдромом раздраженного кишечника и гиперчувствительностью к лактозе.

В голубых сырах, рокфоре и горгонзоле много насыщенных жиров и калорий, но в то же время высокое содержание кальция, необходимого для поддержания здоровья костей и зубов. Еще одна хорошая новость заключается в том, что съесть много голубого сыра достаточно сложно, а значит, общая калорийность рациона снижается.

А вот чего стоит избегать, так это плавленых сыров. Запомните – это не настоящие сыры. Если вы все-таки решились купить плавленый сырок, обязательно изучите его состав. Насторожить вас должно высокое содержание соли, сахара, консервантов и вкусовых добавок.

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