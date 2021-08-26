Экономист: На самом деле доходы украинцев уже давно обогнали доходы белорусов 2 26.08.2021, 14:23

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Почему средняя зарплата у соседей стремительно растет?

В Украине средняя зарплата в июне достигла 532 доллара. По данным Государственной службы статистики страны, это рекордно высокий за всю историю. За последний год средняя зарплата в Украине выросла без малого на 25%.

Старший аналитик «Альпари-Евразия» Вадим Иосуб в комментарии udf отметил, что рост средней зарплаты в Украине обеспечила комбинация двух факторов.

«Первый – объективный рост экономики. Отчасти под давлением Международного валютного фонда пусть и не очень быстро, но в Украине все-таки идут экономические и институциональные реформы. Экономика развивается, растет торговля с Евросоюзом и Китаем. В текущем году активному восстановлению экономики после прошлогоднего коронакризиса благоприятствует внешняя конъюнктура. Растут цены на основные позиции украинского экспорта – в частности, на черные металлы, на руду, на сельхозпродукцию», – сказал Иосуб.

Второй вероятный фактор – перевод части доходов из «серого» сектора в «белый».

«В Украине традиционно значительные доходы пытались спрятать от налогов. Можно допустить, что сильно больше украинцы в последнее время зарабатывать не стали, просто вместо зарплаты в конвертах стали получать деньги официально, что отразилось на статистике», – считает Иосуб.

Он полагает, что украинцы были не намного беднее белорусов в прошлом.

«У меня есть подозрения, что на самом деле реальные средние доходы украинцев с учетом «серого» сектора, который не облагается налогами и не учитывается в статистике, уже достаточно давно могут быть выше доходов белорусов. Достаточно побывать в Киеве, посмотреть, какие там строятся дома и бизнес-центры, какие автомобили там ездят. Трудно представить, что киевляне беднее минчан, хотя с точки зрения официальной статистики это именно так», – отметил Иосуб.

Пусть не намного, но согласно официальной статистике растет средняя зарплата и в Беларуси. Почему?

«Росту белорусских зарплат в долларовом эквиваленте сейчас способствует, в том числе, снижение курса американской валюты. При этом в долларовом эквиваленте средние зарплаты в Беларуси находятся на уровне лета 2013 года. Можно сказать, что за прошедшие 8 лет зарплаты в нашей стране в валюте не выросли. А в Украине они выросли, причем значительно», – констатировал Иосуб.

Где в ближайшем будущем зарплата будет выше – в Беларуси или Украине?

«Думаю, дальнейшее проведение реформ в Украине будет способствовать росту доходов граждан. С другой стороны санкции против Беларуси, большинство из которых начнет действовать в конце нынешнего-в начале следующего года (также высока вероятность новых санкций), приведут к проблемам в экономике и падению средних доходов белорусов. Скорее всего, динамика доходов белорусов и украинцев будет противоположной», – считает Иосуб.

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