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Десятки сотрудников «Витебскоблавтотранс» остались без работы

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  • 26.08.2021, 14:28
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Десятки сотрудников «Витебскоблавтотранс» остались без работы

Руководство «Витебскоблавтотранс» ликвидирует филиалы предприятия в Новополоцке и в Браславе.

43 работника новополоцкого предприятия попали под сокращение. Директор филиала Иван Ращинский рассказал, что решение в коллективе «встретили неоднозначно». По его словам, рабочих мест лишился управленческий персонал. Некоторым из них предложат работу в других подразделениях облавтотранса, пишет zerkalo.io.

Решение вступает в силу с 1 ноября 2021.

— Это будоражит коллектив, население города. В нынешних сложных социально-политических и экономических условиях, наверное, это решение не совсем правильное, — сказал председатель Новополоцкого городского «совета депутатов» Олег Буевич.

Судя по всему, лукашист очень боится народного бунта.

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